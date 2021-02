Epic Games Store : Rage 2 et Absolute Drift sont désormais gratuits

La semaine dernière, l’Epic Games Store a permis aux joueurs d’obtenir gratuitement Halcyon 6, tout en nous donnant rendez-vous pour cette semaine avec l’arrivée gratuite de Rage 2. Le titre est désormais accessible à tous gratuitement sur la boutique en ligne, accompagné de Absolute Drift.

Deux jeux offerts cette semaine

Vous pouvez donc ajouter Rage 2 dans votre bibliothèque Epic Games Store dès maintenant sans frais supplémentaire. Le titre de id Software et Avalanche Studios vous embarquera dans une aventure complétement décalée et bourrée de violence dans un grand open-world, avec tout un tas d’activités à accomplir et des affrontements brutaux.

Absolute Drift vous permettra quant à lui de drifter, comme son nom l’indique, à travers plusieurs circuits qui mettront votre maitrise du drift à l’épreuve, le tout avec une vue du dessus et un style visuel épuré.

Pour récupérer ces deux jeux, rendez-vous simplement sur l’Epic Games Store et ajoutez-les à votre bibliothèque avant le 25 février prochain.