Halcyon 6 est gratuit sur l’Epic Games Store, Rage 2 le sera la semaine prochaine

Toutes les semaines, l’Epic Games Store offre à ses utilisateurs et utilisatrices des jeux gratuits à ajouter dans leur ludothèque. La semaine dernière, la boutique en ligne avait offert For The King et Metro Last Light Redux. Aujourd’hui, on découvre le jeu offert de cette semaine ainsi que ceux qui seront offerts la semaine suivante.

Un tour dans l’espace avant de retourner sur Terre

C’est donc Halcyon 6 que l’on peut découvrir gratuitement cette semaine. Ce RPG met l’accent sur la stratégie et à droit à un style rétro, tout en nous plongeant dans un aventure spatiale où il faudra lutter contre des aliens qui se dirigent sur Terre. Pour l’obtenir gratuitement, vous devez simplement ajouter le jeu dans votre bibliothèque avant jeudi prochain.

Le 18 février, deux jeux seront offerts, à savoir Absolute Drift et Rage 2. Nul doute que même si ce dernier n’a pas remporté le succès espéré à sa sortie, il sera plébiscité lorsqu’il sera gratuit la semaine prochaine.

N’oubliez pas que l’Epic Games Store Spring Showcase se tiendra ce soir à 20 heures, durant lequel Epic Games nous présentera quelques nouveautés à venir sur la boutique.