Epic Games Store : Stranded Deep est le jeu offert du 28 décembre

Comme chaque jour depuis plus d’une semaine, l’Epic Games Store offre à tous les joueurs un nouveau jeu gratuit à mettre dans notre bibliothèque. Après des titres comme Metro 2033 Redux ou Tropico 5, il est temps d’aller faire un tour en mer avec Stranded Deep, de Beam Team Games.

Sur la plage abandonnée

Fait relativement étonnant pour qu’il mérite d’être souligné, Stranded Deep est encore en accès anticipé malgré le fait qu’il soit offert. Gageons que cela permettra de ramener plus de joueurs et donc plus d’avis pour les développeurs, qui pourront progresser plus facilement vers la version finale du jeu.

Stranded Deep nous place dans la peau d’un rescapé d’un crash aérien, qui va devoir trouver un moyen de survivre au sein d’une île isolée. Chaque nouvelle partie amène alors un scénario différent, ce qui permet d’expérimenter de nombreuses possibilités.

Pour obtenir gratuitement le jeu, il suffit de vous rendre sur la page Epic Games Store de ce dernier et l’ajouter à votre bibliothèque avant demain 17 heures.