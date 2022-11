Epic Games Store : 2 bons jeux offerts cette semaine, Evil Dead: The Game sera gratuit la semaine prochaine

Chaque semaine, l’Epic Games Store offre à tout le monde un ou plusieurs jeux, ce qui est bien souvent l’occasion de faire grossir sa ludothèque avec des titres très intéressants. Tous ne se valent pas forcément en qualité, mais cette semaine et la semaine prochaine, il y a quelques gros noms à l’affiche. Voici donc les jeux qui sont offerts en ce moment sur l’Epic Games Store, ainsi que ceux à venir dans quelques jours.

Quels sont les jeux offerts sur l’Epic Games Store cette semaine ?

Cette semaine, ce sont deux jeux intéressants et complétement différents qui vous sont offerts. Tout d’abord, vous pouvez télécharger Alba: A Wildlife Adventure, un jeu d’aventure et d’exploration très coloré, où votre but sera de sauver l’environnement sur une petite île paradisiaque au coeur de la Méditerranée.

Changement total d’ambiance avec Shadow Tactics: Blades of the Shogun, qui va vous permettre de plonger en plein milieu de l’époque Edo au Japon, dans un jeu tactique avec de l’infiltration et plusieurs personnages jouables. Vous avez jusqu’au 17 novembre à 16h59 pour récupérer ces deux titres, et ce gratuitement sur l’Epic Games Store.

La semaine prochaine, deux autres jeux seront offerts. Le premier, c’est Dark Deity, un RPG tactique au tour par tour. Le second est un peu plus connu, puisqu’il s’agit du récent Evil Dead: The Game. Sorti en mai dernier, ce jeu multijoueur asymétrique sera déjà offert sur la boutique. Un bon plan à ne pas manquer.