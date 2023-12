Epic Games remporte son procès contre Google autour du monopole sur les plateformes Android

Des gros changements en vue sur la gestion des stores sur Android ?

Les jurés ont donc tranché après avoir écouté les arguments des deux parties, et sont arrivés à la conclusion que Google possédait bien un monopole sur le marché Android et qu’il pratiquait des mesures anti-concurrentielles qui pouvaient affecter Epic Games (ainsi que d’autres acteurs). L’hégémonie du Google Play serait perçue comme anti-compétitive au sein d’Android, ce que Epic Games cherchait aussi à prouver dans le cadre de son procès avec Apple contre l’App Store. Naturellement, Tim Sweeney s’est félicité de ce verdict :

« Victoire contre Google ! Après 4 semaines de témoignages détaillés devant le tribunal, le jury californien s’est prononcé contre le monopole de Google Play sur tous les points. Les travaux de la Cour sur les recours débuteront en janvier. Merci pour votre soutien ! »

Victory over Google! After 4 weeks of detailed court testimony, the California jury found against the Google Play monopoly on all counts. The Court’s work on remedies will start in January. Thanks for everyone’s support and faith! Free Fortnite! https://t.co/ITm4YBHCus — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 12, 2023

Avec cette victoire, Epic Games cherche à rendre disponible son Epic Games Store (ou ses propres applications de paiements) sur les plateformes Android afin de ne pas devoir partager les recettes de ses jeux, comme Fortnite, avec Google. L’histoire avec Apple n’est pas tout à fait terminée non plus puisqu’un appel a été formulé et est en attente d’examen auprès de la Cour suprême des États-Unis.

Comme le précise The Verge, il y a des différences notoires entre ces deux conflits judiciaires, puisque ce dernier procès a montré que Google ne traitait pas tous ses partenaires sur un même pied d’égalité (en faisant par exemple des passe-droit pour certains, comme Spotify), tout en rappelant que le verdict qui vient d’être rendu l’a été via un jury, et pas un juge. La suite de l’histoire est encore floue pour le moment et on ne sait pas ce qui va arriver à Epic Games sur les plateformes Android, mais l’entreprise ressort malgré tout gagnante de toute cette affaire.