Fortnite : La saison « Mythes et Mortels » est enfin disponible après une cacophonie de près de 24h

Ce temps d’arrêt est à ce point atypique et exceptionnel, tout simplement parce qu’il s’agit du plus gros temps d’arrêt de l’histoire du jeu, sans compter les événements du Big Bang de fin du Chapitre 1 ou entre certains autres chapitres, des temps d’arrêt normalement voulus par la narration ou par un changement drastique de carte ou de moteur du jeu, et non suite à un crash général. Le précédent (et donc tout juste battu) temps de crise date de 2018 avec 17h d’interruption comme le souligne très justement le renommé leaker Hypex sur le réseau social X.

This is now Fortnite's longest non-event Downtime (19+ HOURS) since April 11th 2018 (17 HOURS) ‼️ pic.twitter.com/fQbZzpVdAw — HYPEX (@HYPEX) March 9, 2024

Les développeurs n’ont cessé de communiquer durant ce long temps de maintenance en indiquant plusieurs heures de reprises ciblées sans toutefois jamais y parvenir avant cette reprise officielle ce matin… si vous êtes patient ! En effet, de longues files d’attente allant jusqu’à 1h ont été observées avec encore des problèmes de stabilité pour les chanceux pouvant accéder au jeu. Bien que nous ne saurons certainement jamais la vraie raison d’une telle interruption, la survenue d’un tel événement est rare et dramatique pour les équipes qui travaillent d’arrache-pied.

Ceci semble d’ailleurs tout de même étonnant au vu de la quantité de tests effectués par les équipes de Fortnite en amont, des équipes qui disposent de plusieurs mois de contenus d’avance (les leakers ont par exemple trouvé des informations mentionnant la Saison 4 du Chapitre 5 qui n’arrivera pas avant le mois d’août 2024 au minimum) tandis que une à deux mises à jour majeures sont souvent prêtes bien avant leur déploiement officiel.

Nous poursuivons le travail pour remettre Fortnite en ligne. Vous pourrez pré-télécharger une version mise à jour de la v29.00 dans environ 5 heures. Nous vous remercions de votre patience et avons hâte que tout le monde puisse jouer ⚡ pic.twitter.com/Kr9Y4hDDvr — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) March 8, 2024

Mais maintenant que le jeu est de nouveau en ligne, que se passe-t-il ? Epic Games a communiqué officiellement pour annoncer la reprise de son bébé et a annoncé le téléchargement obligatoire d’une nouvelle mise à jour du jeu afin d’accéder à la dernière version stable. En guise de compensation, la firme n’a pour l’heure fait aucune annonce, mais habituellement, les joueurs doivent se contenter de gain d’EXP gratuite.

Plongez sur le Mont Olympe, Fortnite « Mythes et Mortels » est donc désormais en ligne. Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, cloud et mobiles.