La licence Avatar – celle de Nickelodeon, pas celle avec les aliens bleus – a le vent en poupe récemment. Entre la série Netflix et la production d’un long-métrage anime, Aang et ses compagnons sont partout sur nos écrans et forcément, Epic Games veut tirer parti de ce regain d’intérêt autour de la saga pour faire vivre Fortnite avec une nouvelle collaboration.