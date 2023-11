Enshrouded : Ce jeu de survie et action RPG prometteur a une date de sortie

Un début d’année chargé pour la survie

Annoncé au printemps dernier, Enshrouded n’avait pas fait beaucoup de bruit au début. Puis, à force de dévoiler de nouvelles images, le jeu de survie a su attirer les regards. Il faut dire qu’il est chapeauté par Keen Games, studio qui s’est fait une petite réputation grâce au très sympathique Portal Knights. Sauf que cette fois-ci, on dit au revoir à l’aspect coloré, presque chatoyant, pour un univers magique plus sombre et plus mature.

Jeu de survie bac-à-sable aux composantes action RPG, Enshrouded nous avait laissé bonne impression lors de notre première approche. Un avis positif qui semble avoir été partagé par les joueurs et les joueuses puisque la récente démo du Steam Néo Fest a été celle qui a été le plus jouée pendant l’événement. En s’inspirant de Minecraft et de Zelda: Breath of the Wild (selon les dires des développeurs), le titre veut mêler son approche de la survie avec un monde qui se prête à l’aventure et à la créativité.

Plus abordable qu’un Valheim par exemple, le jeu est également jouable aussi bien seul qu’avec des amis et amies, en coopération jusqu’à 16 joueurs. Et l’on pourra prochainement découvrir tout le potentiel du jeu puisque la date vient de tomber : Enshrouded sera disponible le 24 janvier 2023 sur PC via Steam en accès anticipé. Quelques semaines avant Nightingale donc, un autre jeu de survie attendu pour l’année prochaine.