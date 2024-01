Le jeu de survie Enshrouded a déjà été vendu à plus d’un million d’exemplaires

Un million de ventes peut sembler dérisoire face aux 8 millions de Palworld, mais ce dernier est loin d’être la norme. C’est pourquoi il est plutôt étonnant de voir Enshrouded passer ce cap aussi vite, étant donné qu’il est lui aussi disponible uniquement en accès anticipé et qu’il a du lutter pour avoir droit à un peu d’expositions en pleine folie Palworld.

Qui sait, peut-être que ce dernier l’aura finalement aidé, en faisant découvrir le genre du jeu de survie a plus de monde et donc à un public plus large qui serait capable d’apprécier le titre de Keen Games. Dans tous les cas, le jeu bénéficie d’un bon démarrage qui devrait lui assurer de se bâtir une solide communauté qui suivra ses mises à jour avant la sortie de la version 1.0.

Enshrouded has reached OVER ONE MILLION PLAYERS!!

In just four days, Enshrouded has attracted over a million players. We are completely blown away by its success and the overwhelmingly positive reception. From the bottom of our hearts, we want to thank all our players. pic.twitter.com/bIWgQ5Gn5e

— Keen Games ➡️ Enshrouded out NOW! (@KeenGamesStudio) January 29, 2024