Résoudre la quête « Le forgeron a besoin d’un atelier »

Lorsque vous libérez le forgeron, Enshrouded vous indique que vous pouvez directement l’invoquer sur votre base à la baguette d’invocation. En lui parlant, celui-ci vous confie plusieurs quêtes dont une qui vous demande de lui construire un atelier : « Le forgeron a besoin d’un atelier ». Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de bâtir une petite structure en bois ou en pierre et de réutiliser la baguette d’invocation pour le déplacer dans le bâtiment que vous avez construit.

Le bois et la pierre sont les ressources les plus abondantes dans Enshrouded. Vous pouvez ainsi facilement construire des blocs de pierre ou des blocs de bois avec votre établi. Ces éléments sont cruciaux pour élaborer des structures dans votre base. Assurez-vous de construire au moins un sol, des murs et un toit pour créer un espace adéquat pour votre forgeron.

Cela vous donnera accès à de nouvelles recettes vous permettant de fabriquer des objets plus sophistiqués comme des armes et équipements en fer. On vous conseille tout de même de faire un peu de place pour y mettre un Four à charbon et une Forge par la suite. Gardez en tête que vous devrez faire la même chose pour les autres PNJ que vous libèrerez par la suite. Ainsi, rien ne vous empêche de créer un énorme bâtiment pour placer tous les PNJ au même endroit.

