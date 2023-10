Enshrouded : On a joué à ce jeu de survie allégé, une future bonne pioche ?

Le Breath of the Wild de la survie

Développé par le studio Keen Games, notamment responsable du jeu Portal Knights, Enshrouded a pour ambition de proposer un jeu de survie accessible et bien moins intimidant que les géants du genre tels que Valheim, Rust ou ARK. Pour y parvenir, il enrobe ce concept autour d’un RPG en monde ouvert qui vous laisse libre de vos mouvements.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est l’une des inspirations majeures des développeurs et ça se voit déjà dans cette démo qui nous laisse nous essayer au tout début du titre. Après avoir brièvement créé votre personnage avec l’outil de création, vous vous réveillez dans une vielle crypte. Une entité appelée « La Flamme » vous explique que vous devez reconstruire la civilisation dans le Valdebraise à partir des vestiges du passé. Cela passe par l’exploration d’un monde sauvage et partiellement recouvert d’un mystérieux brouillard.

Après une petite introduction vous inculquant les bases du gameplay, vous voilà paré pour entamer votre aventure en partant de zéro avec un caleçon et une torche. On vous demande d’abord de poser un « Autel de la Flamme » qui délimite un territoire donné autour de celle-ci. En améliorant cet autel, vous allez ainsi augmenter son rayon d’influence afin d’agrandir votre petit royaume. Ce territoire fait donc office de base et point de retour après chacune de vos expéditions. Comme pour le monde ouvert de Nintendo, vous êtes libre d’aller où bon vous semble, toutefois le jeu met à disposition quelques quêtes pour ceux qui ont besoin d’un fil rouge.

On précise que cette démo n’est pas représentative du rendu final qu’aura le jeu et il est possible que vous rencontriez quelques soucis techniques selon votre configuration (notamment lors de la compilation des shaders). Les animations sont encore assez bancales et il y a encore un gros besoin de peaufinage, cependant l’ensemble est parfaitement jouable et donne une bonne première impression de ce qu’Enshrouded a à nous offrir. À noter également que vous pouvez jouer en solo ou à plusieurs. De notre côté, nous avons uniquement fait ces premiers pas en solitaire pour jauger de son attrait étant donné que bon nombre de jeux de survie offrent rarement une bonne expérience dans ce cas figure.

Un entre-deux intriguant

L’une des bonnes surprises, après avoir parcouru cette démo durant quelques heures, est de constater l’absence de frein malgré une aventure en solitaire. On entend par-là qu’il n’est pas nécessaire d’absolument jouer en groupe pour franchir certains obstacles (comme des boss) ou bien de faire vos constructions. Le titre peut clairement se jouer comme un RPG classique en monde ouvert même si cet aspect n’a rien d’exceptionnel. Que ce soit l’exploration ou le système de combat en temps réel, rien ne se démarque vraiment des bases du genre, mais il peut heureusement compter sur sa formule particulière pour briller.

Pour reprendre les comparaisons, on peut le voir comme un savant mélange entre Breath of the Wild et Minecraft saupoudré de quelques mécaniques de survie. Pour autant, celles-ci sont loin d’être contraignantes, mais elles vous font néanmoins comprendre qu’elles sont indispensables lors de votre périple. La nourriture augmente votre santé maximum tandis que l’eau accroît votre endurance. Pour des consommables plus élaborés, il vous faudra indéniablement passer par l’artisanat ou le loot à court terme.

Il y a ainsi ce petit plaisir de liberté puisque l’on peut rapidement décider de nos objectifs. Certains préfèreront se concentrer sur la construction d’une base solide tandis que d’autres partiront à l’aventure en explorant des camps ennemis ou en bravant les zones dangereuses recouvertes de brouillard. A l’intérieur, une jauge vous indique combien de temps vous pouvez rester à l’intérieur avant de vous écrouler, cependant le risque en vaut souvent la chandelle avec de gros trésors à la clé. En outre, il ne propose pas de scénario ou de mode histoire épique. Par contre, vous pourrez fouiner un peu partout pour dénicher des éléments de lore qui donne un peu de corps à l’univers, mais ce sera sans aucun doute un aspect extrêmement mineur du titre.

L’épée ou le marteau

Keen Games nous fournit ici une démo assez complète qui peut d’ores et déjà vous indiquer ce qui vous plaît et vous refroidit le plus. Cela pourra être, par exemple, le système de combat assez classique à base d’attaques, de parades et d’esquives même si l’arbre de compétences vous permet de personnaliser votre approche des affrontements. Vous pouvez opter pour la furtivité, l’arc ou la magie, entre autres.

Enshrouded harmonise plutôt bien ce qu’il propose car, même si vous n’êtes pas portés sur la construction, le jeu vous demandera de mettre la main à la patte pour quelques fabrications indispensables, notamment pour améliorer votre équipement ou obtenir un planeur bien pratique. De plus, la récolte de matériaux n’a rien d’épuisant. Le système de construction est simple comme bonjour et relativement ergonomique. Pour des constructions un peu plus majestueuses, le jeu vous demandera plus d’investissement avec, notamment, l’établissement d’échafaudages.

Difficile de voir jusqu’où l’on pourra aller en ce qui concerne le craft avec cette courte approche, mais il faut bien avouer que la technologie voxel semble prometteuse ici avec des décors entièrement destructibles. Idéal pour se frayer un chemin en tant qu’aventurier même si les bâtisseurs trouveront sans doute une bonne utilité à ce procédé.

En définitive, on ne peut que vous conseiller d’essayer la démo gratuite d’Enshrouded qui offre un bel aperçu de ce que sera le titre lorsqu’il sera disponible en accès anticipé sur Steam. Les jeux de survie sont habituellement réservés à des groupes de joueurs actifs, mais pour le moment, l’aventure en solitaire se révèle assez plaisante et solide.