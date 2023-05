Enshrouded : Un Action RPG de survie coopératif annoncé Keen Games (Portal Knights)

Vous êtes le dernier espoir

Après avoir vagabondé dans l’univers fantastique et coloré de Portal Knights, les développeurs de Keen Games décident de se lancer un autre défi : celui d’un jeu à l’esthétique beaucoup plus réaliste (et ambitieux). Enshrouded se présente comme un titre à la croisée d’un action RPG et d’un jeu de survie, le tout à travers une aventure coopérative jusqu’à 16 joueurs. Vous êtes ainsi plongés dans un univers médiéval et fantastique qui a été corrompu par un mystérieux brouillard.

Les mécaniques reprennent les poncifs des deux genres, avec de la récolte, de la chasse, de la fabrication d’objet pour la partie survie, et des compétences, armes et sorts à débloquer pour la partie RPG. Cela devrait également se ressentir en combat avec des patterns à apprendre et la nécessité d’utiliser les bonnes compétences face aux nombreux ennemis et autres boss que l’on va rencontrer.

Pour l’histoire, vous incarnerez un Flameborn, soit disant le dernier espoir d’une ancienne civilisation. Le monde ayant été ravagé par une épidémie, les survivants ne sont autres que des mutants qui tentent de résister au brouillard, qui s’est installé un peu partout. Un brouillard auquel il faudra faire face en construisant des villages que l’on pourra entièrement personnaliser.

Pour l’instant, pas de date de sortie ni de précision quant à une éventuelle version console. Enshrouded est actuellement prévu sur PC pour le courant de l’année 2023. Quelques images et un premier trailer ont été dévoilés, laissant apparaître quelques brides de gameplay.