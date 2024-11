Silent Hill 2 Remake : L’un des secrets les mieux cachés de cette nouvelle version vient d’être découvert

Silent Hill 2 est un jeu qui est un vrai terreau à théories, surtout grâce à ses multiples fins et à ses non-dits qui laissent libre à court à diverses interprétations possibles. Et avec ce nouveau secret, qui n’en est désormais plus un, nul doute que certaines de ces théories seront enrichies tandis que d’autres pistes pourront être explorées.

On doit cette découverte à un certain Dale Robinson qui a posté un message sur le Reddit officiel du jeu. Cet utilisateur clame ainsi avoir découvert le secret derrière des mystérieuses photos que l’on peut ramasser durant l’aventure, qui présentent des messages tout aussi énigmatiques. La théorie de Dale Robinson consiste à dire qu’il faut compter le nombre d’objets présents sur les photos pour savoir quelle lettre du message associé il faut retenir. Par exemple, avec une photo qui comporte 6 fenêtres ouvertes, il faut prendre la sixième lettre du message en bas de ce même cliché.

Mis bout à bout, ces lettres forment ainsi la phrase suivante : « You’ve been here for two decades » (« Vous êtes ici depuis deux décennies », mais forcément en français, le décryptage passe moins bien). Un message subliminal qui s’adresse aussi bien à James qu’au public, qui connaît Silent Hill 2 depuis effectivement plus de décennies. Est-ce que tout cela est vrai pour autant ? Visiblement, oui.

Le directeur créatif de Silent Hill 2 Remake, Mateusz Lenart, a commenté cette trouvaille en indiquant que l’utilisateur en question avait vu juste :

🤭 I knew it wouldn’t stay hidden for long! (There was a theory in our company that the puzzle might be too hard 😜) I really wanted to make it subtle when I was painting those photos…

I think the timing couldn’t be better for you to solve it.

