Il y a tout un tas de ressources à obtenir dans le free-to-play Genshin Impact. On pense aux champignons anémophiles ou encore au muguet bleu. Si vous cherchez du Lys Verni, on vous explique où en trouver et comment en obtenir rapidement dans ce mini-guide.

Meilleur endroit pour le Lys Verni

Il faut savoir que le Lys Verni est une ressource disponible uniquement dans la région de Liyue. Le meilleur emplacement pour en avoir, c’est indéniablement au nord du Village de Qingje. Il en fourmille au niveau des terrasses. Peu visible à première vue, il y en a cependant pas mal dans les différents champs.

Un autre endroit est tout simplement le Port de Liyue. Un peu moins présent, mais vous en aurez tout de même un peu, et vous en aurez auprès des fleurs de soie. Vous pouvez par exemple vous aider de Qiqi pour les situer précisément.

Marchand qui vend du Lys verni

Comme souvent dans Genshin Impact, des marchands vous proposent aussi des ressources. C’est Xiaobai, toujours dans le Village de Qingje, qui vous proposera d’en marchander. Voilà, vous avez maintenant récolté du Lys verni. Si vous cherchez d’autres ressources, consultez notre guide des matériaux ou revenir à l’accueil de notre soluce de Genshin Impact. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord.