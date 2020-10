Parmi toutes les matériaux d’amélioration de personnage à dénicher dans Genshin Impact, on a de la Fleur de Soie. Ressources peu utilisées mais peu présentes, il s’agit d’une fleur que l’on peut trouver uniquement à Liyue et qui servira à améliorer Xingqiu. On vous dit où en trouver.

Meilleur emplacement pour de la Fleur de Soie

Ne perdons pas de temps : le meilleur endroit pour avoir de la Fleur de Soie se situe à l’Auberge Wangshu. Elle se situe aux alentours et il y a plusieurs spots pour cela. Ce qui est bien, c’est que vous pouvez en récolter plusieurs en même temps sur un seul arbuste.

On vous conseille donc de faire un petit tour au point de téléportation le plus souvent possible lorsque le matériaux revient. Cela ne devrait servir que pour un personnage donc si vous l’utilisez, anticipez un peu mais pas besoin d’en faire trop de récolte, tout du moins pour l’instant.

Si jamais cela ne suffit pas pour votre ronde habituelle, il faudra se rendre directement au Port de Liyue. Et c’est simple, c’est le second et dernier endroit où vous pouvez trouver de la Fleur de Soie. Cela se passe au niveau de la Terrasse supérieur, en hauteur donc (là où vous avez normalement effectué une mission d’infiltration pour vous échapper en arrivant dans la cité).

Voilà, vous avez maintenant récolté de la Fleur de Soie. Si vous cherchez d’autres ressources, consultez notre guide des matériaux ou revenir à l’accueil de notre soluce de Genshin Impact. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord.