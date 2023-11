Embracer : Déjà plus de 900 personnes licenciées, 15 projets annulés et des reventes de studios en vue

Une hécatombe déplorable

On ne peut même plus parler de vagues de licenciements à ce stade, mais d’un raz-de-marée. En trois mois (jusqu’à fin septembre), Embracer s’est séparé de près de 5% de ses employés. Et 5% chez Embracer, ce n’est pas rien. On parle de 900 personnes licenciées en un seul petit trimestre, dont plus de 511 développeurs. C’est le PDG d’Embracer, Lars Wingefors, qui l’annonce dans le bilan financier du groupe :

« Avant d’entrer dans les détails commerciaux de notre deuxième trimestre, je souhaite commencer cette conférence en remerciant personnellement les 900 personnes qui ont quitté Embracer au cours du deuxième trimestre. Comme vous l’entendrez aujourd’hui, nous sommes déterminés à transformer Embracer en une entreprise plus stable et plus forte. Cela dit, cela me fait mal de vous voir quitter le groupe, et nous avons fait et faisons tout ce que nous pouvons pour préserver les emplois sans changer ce que nous devons réaliser. »

Ce qui fera une belle jambe à toutes les personnes licenciées. Car si l’entreprise est dans cette situation, c’est surtout parce que les dirigeants ont voulu faire d’Embracer un glouton qui mangeait les studios un par un, jusqu’au rachat de trop et au deal manqué avec Saavy Group, à hauteur de 2 milliards de dollars.

Personne ne semble à l’abri chez Embracer

Et ne croyez pas que ces 900 personnes seront les dernières. Le plan de restructuration va continuer jusqu’à la fin de l’exercice fiscal en cours (en mars 2024), ce qui veut dire que certains studios attendent fébrilement de savoir s’ils seront fermés ou revendus d’ici là.

Comme chez Free Radical Design par exemple, ou même Starbreeze qui ne doit pas être très serein. Le cas de Payday 3 a été abordé durant le bilan et le PDG n’a pas manqué de souligner que les résultats du jeu sont légèrement en deçà des attentes. Ce qui n’augure rien de bon lorsque l’on se rappelle que Volition a fermé ses portes après le lancement raté de Saints Row.

Sauf si Embracer préfère revendre des studios plutôt qu’en fermer ? Rien n’est moins sûr. Le groupe chercherait bien à se débarrasser de certains de ses studios contre un peu de trésorerie, notamment Gearbox. Il annonce aussi que d’autres vont fermer dans les mois à venir, et ce sont pour l’instant 15 projets qui ont été annulés, la plupart étant des jeux qui n’avaient pas encore été annoncés.