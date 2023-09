Embracer indique que Volition, le studio derrière les jeux Saints Row, s’apprête lui aussi à fermer ses portes

Saints Row aura été le dernier clou du cercueil

Cela faisait quelque temps que l’on savait que tout ne se passait pas bien au sein du studio Volition étant donné que peu après le lancement (raté) de Saints Row, l’équipe était passée de Deep Silver à Gearbox. Cette nouvelle maison (toujours au sein même de la maison-mère Embracer) pouvait potentiellement nous laisser espérer un avenir meilleur pour le studio, qui aurait pu être rebasculé vers la licence Borderlands, mais il n’en sera rien.

Embracer a annoncé hier que Volition s’apprêtait à fermer ses portes après 30 années d’existence. Cela fait suite au plan de restructuration annoncé par Embracer en juin dernier, notamment après l’échec d’un deal massif de 2 milliards de dollars avec Savvy Games. Tout le studio est donc concerné et on ignore ce qu’il adviendra des employés. On croise les doigts pour qu’ils soient réaffectés à d’autres postes chez Embracer.

Le timing de cette annonce est en tout cas des plus regrettables, même s’il n’y a jamais de bon moment pour une telle nouvelle. Embracer a annoncé cela alors que Saint Row, dernier jeu de Volition, est sur le point de débarquer sur le PlayStation Plus, et c’est aussi sans compter sur le fait que la nouvelle a été partagée alors que tout le monde avait les yeux rivés sur les tests de Starfield. On dira que c’est une coïncidence, bien entendu.

Embracer is closing down Volition, the 30 year old studio behind classics like Red Faction and Saint's Row. pic.twitter.com/WwrBtFUOqj — Shinobi602 (@shinobi602) August 31, 2023