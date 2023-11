Embracer pourrait fermer le studio Free Radical Design, en charge du prochain TimeSplitters

Un retour qui aura été de courte durée…

L’annonce pourra surprendre étant donné que Free Radical Design avait justement été reformé il y a deux ans via un petit miracle, qui laissait entrevoir le retour de la licence TimeSplitters avec ses créateurs historiques. Selon les sources du site, plusieurs employés auraient été informés que le studio était justement dans le viseur pour cette restructuration chez Embracer, et qu’il s’apprêtait déjà à fermer ses portes.

Une situation qui ne serait pas complètement inévitable selon VGC, qui souligne que le studio pourrait être revendu si de potentiels acquéreurs se montraient intéressés. Et c’est tout ce que l’on souhaite à cette équipe, même si certains de ses membres seraient déjà à la recherche d’un nouveau travail, selon leurs profils LinkedIn.

Pour le moment, Embracer n’a pas voulu répondre à cette rumeur et on ignore ce qu’il adviendra du futur jeu TimeSplitters, qui était en préparation. Même si le studio est vendu, il est possible que les droits de la licence restent conservés par Embracer, même si ce dernier cherche à faire d’énorme économies avant la fin de l’année fiscale. Le mystère est encore entier mais il faut maintenant se faire à l’idée que cette série n’est pas prête de revenir sur le devant de la scène, malgré les espoirs que l’on pouvait avoir ces derniers mois.