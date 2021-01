Elite Dangerous Odyssey repousse son lancement de plusieurs mois sur PC et consoles

Contrairement à ce qui avait été annoncé en juin 2020, Odyssey, le prochain DLC majeur d’Elite Dangerous, ne sortira pas comme prévu en ce début d’année 2021. En raison de la crise sanitaire qui « continue d’exercer une pression supplémentaire sur les développeurs », impactant par la même occasion les plans de Frontier Developments, son lancement a été repoussé à la fin du printemps sur PC et à l’automne sur PlayStation 4 et Xbox One.

Une Alpha sur PC au début du printemps

En plus d’annoncer la mauvaise nouvelle sur le site officiel du jeu, le studio britannique a indiqué que l’accès anticipé de l’extension ne débutera pas avant le début du printemps. Accessible uniquement sur PC pour tous les possesseurs du pack Deluxe Alpha vendu au prix de 46,99€ (contre 34,99€ pour l’édition standard), elle accueillera progressivement « de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux systèmes » jusqu’au déploiement de la version 1.0.

Concernant le report de la simulation spatiale sur consoles, Frontier Developments a déclaré que, bien qu’il soit « frustrant », il est « vital » afin de permettre aux concepteurs de « s’assurer que le contenu publié sur ces plateformes réponde aux normes les plus élevées. »

Rappelons que Elite Dangerous Odyssey est considéré comme étant le DLC « le plus ambitieux du titre à ce jour » puisqu’il vous permettra d’explorer pour la première fois des planètes en toute liberté en vue subjective.