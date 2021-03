Elite Dangerous Odyssey : L’alpha débutera le 29 mars sur PC

Repoussé en début d’année à cause de la crise sanitaire, Odyssey, le prochain DLC majeur d’Elite Dangerous, lancera son accès anticipé le 29 mars prochain par l’intermédiaire d’une alpha disponible uniquement sur PC.

On se fait un petit raid ?

En plus d’annoncer cette bonne nouvelle pour les fans de la licence, Frontier Developments a profité de l’occasion pour dévoiler un extrait vidéo montrant huit minutes de gameplay d’un raid prévu dans l’extension. Se déroulant entièrement à pied dans un avant-poste militaire, celui-ci demande à trois joueurs ou joueuses de « mettre hors d’état de nuire une centrale électrique afin de rendre la faction adverse impuissante. »

Grâce à leur équipement tactique, ces Commandant(e)s peuvent « infiltrer la base en évitant d’être détecté(e)s, se coucher en effectuant des tirs de couverture si l’alarme est donnée et pirater ou extraire rapidement leurs coéquipiers d’un endroit restreint si les forces ennemies les submergent. »

La version 1.0 d’Elite Dangerous Odyssey est attendue pour la fin du printemps sur PC et cet automne sur PlayStation 4 et Xbox One.