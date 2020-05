Frontier Developments fait le point sur ses chiffres de vente

Frontier Developments, studio de développement britannique à l’origine de pas mal de jeux de gestion vient d’annoncer certains chiffres de vente et ceux-ci sont au dessus des prévisions du studio, le confinement étant entre temps passé par là.

Plusieurs fois millionnaires

Ces derniers mois ont été particulièrement lucratifs pour la société qui a écoulé sa dernière production en date Planet Zoo à plus d’un million d’exemplaires six mois à peine après sa sortie. Dans le communiqué fournit, on apprendre également les chiffres de Jurassic World Evolution qui s’élèvent à 3 millions, ceux de Elite Dangerous qui sont des 3,5 millions ainsi que Planet Coaster qui a dépassé les 2,5 millions au mois de janvier 2020.

Les fans de jeux de gestion sont donc bel et bien au rendez-vous et conforte le studio dans ses projets à venir avec une adaptation de Warhammer Age of Sigmar en RTS ou encore des jeux de gestion dans l’univers de la formule un.