Elite Dangerous lancera son DLC Odyssey début 2021 sur PC, PS4 et Xbox One

Alors que les Fleet Carriers devraient être disponibles ce mois-ci, Elite Dangerous a annoncé en vidéo l’arrivée de sa prochaine extension majeure Odyssey pour le début d’année prochaine sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Star Citizen a-t-il du soucis à se faire ?

Marchant clairement sur les plates-bandes de Star Citizen, ce nouveau DLC vous permettra d’incarner votre pilote afin d’explorer en vue à la première personne de nombreuses planètes en toute liberté. Selon David Braben, PDG de Frontier Developments, « Odyssey est l’extension d’Elite Dangerous la plus ambitieuse à ce jour. »

D’après le communiqué officiel, ce contenu additionnel « permettra aux joueurs de créer leur propre aventure à travers un large nombre de missions allant de la diplomatie et du commerce à des missions mortelles et des combats. » Concernant ce dernier aspect, « se coordonner avec ses coéquipiers et choisir le bon équipement pour mener les missions à bien seront clés pour maîtriser les tactiques de combats de groupe entre Commanders, SRVs et vaisseaux. »

Elite Dangerous Odyssey sortira début 2021 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.