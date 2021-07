Elite Dangerous Odyssey repousse sa sortie sur consoles à une date indéterminée

Lancé en version alpha sur PC fin mars dernier et disponible officiellement depuis environ deux mois, Elite Dangerous Odyssey, la nouvelle extension d’Elite Dangerous, a connu des débuts particulièrement difficiles suite à la présence de nombreux soucis techniques. Depuis ce jour, Frontier Developments enchaine les mises à jour afin d’améliorer aussi rapidement que possible l’expérience de jeu proposé.

Une bonne nouvelle pour les joueurs et joueuses PC qui allait forcément avoir des conséquences à un moment donné sur la feuille de route de développement. Sans surprise, on a appris hier que la sortie de l’extension sur PlayStation 4 et Xbox One, prévue initialement l’automne prochain, est repoussée à une date indéterminée.

Pas si facile de la jouer comme Star Citizen

Comme l’indique David Braben, PDG et fondateur du studio britannique, sur les forums officiels du titre : « Nous avons passé beaucoup de temps à discuter et à réévaluer nos plans et nous avons pris la décision de donner la priorité à l’expérience PC. Nous pensons qu’il est plus juste de concentrer nos efforts sur l’expérience de base d’Elite Dangerous Odyssey déjà disponible sur PC avant de nous ouvrir à d’autres plateformes. »

Toujours selon lui, « le travail effectué pour améliorer l’expérience des joueurs d’Elite Dangerous Odyssey sur PC profitera à d’autres plateformes à l’avenir mais les dates de sortie des versions consoles vont changer. Nous ne voulons pas nous précipiter pour confirmer les nouvelles dates et changements apportés à ces versions. […] Ce n’est que lorsque nous estimerons que les bases de la version PC sont solides que nous pourrons redéfinir notre feuille de route pour les consoles. »

En conclusion, le patron de Frontier Developments a tenu à rappeler, tout en étant parfaitement conscient de la frustration des joueurs et des joueuses, que « derrière chaque correction de bug, décision de conception et échange avec la communauté, il y a une personne qui se soucie beaucoup de fournir la meilleure expérience possible. Je demanderais à chacun de rester calme et respectueux lorsqu’il partage ses réflexions et ses commentaires. »

Elite Dangerous Odyssey est disponible sur PC et arrivera à une date indéterminée sur PlayStation 4 et Xbox One.