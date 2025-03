Eldrador Creatures: Shadowfall veut rendre les jeux de stratégie accessibles pour toute la famille

La stratégie abordable

Prenant place dans l’univers des jouets du même nom, Eldrador Creatures: Shadowfall se présente comme un jeu de stratégie au tour par tour à destination principalement des enfants. Même si on nous promet une difficulté adaptative pour plaire également aux joueurs et joueuses plus expérimentés, les premières images nous montrent bien un titre assez classique pour le genre, à base de placements à appréhender et de compétences à maitriser.

Bien sûr, au-delà de son accessibilité pour le genre, le titre met surtout en avant ses créatures, basées sur les vraies figurines de la marque Schleich. L’occasion d’y retrouver le Tricératos de Pierre, le Golem de Lave ou le Caméléon, qui pourront traverser un total de quatre lieux aux environnements typés (lave, glace, pierre, nature) et une centaine de niveaux à découvrir.

La sortie de Eldrador Creatures: Shadowfall est prévu ce jour, mercredi 6 mars, sur Steam, PS5, PS4, Nintendo Switch et Xbox Series. La version physique est distribuée chez nous par Maximum Entertainment, seulement sur Switch et PlaySation 5. Et si vous cherchez d’autres jeux pour le jeune public, découvrez notre guide d’achat des meilleurs jeux vidéo pour enfant.