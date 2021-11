Quels jeux vidéo acheter pour un enfant en bas âge, son petit frère, sa petite sœur, son fils, sa fille ou pour un jeune public ? Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Vérifier qu’il ou elle possède bien la console adéquate, si le style de jeu peut convenir mais aussi si celui-ci n’est pas trop facile ou au contraire, trop compliqué. Il également très important de ne pas prendre des jeux pour adulte. On vous explique tout dans ce guide d’achat où l’on vous centralise les meilleurs jeux vidéo pour enfants, adolescents et junior.

Que signifie le PEGI ?

Le PEGI est le système de classification qui est utilisée chez nous afin de fournir plusieurs indications sur le public visé par le jeu. Il s’étend du PEGI 3 au PEGI 18, et n’a pas pour but d’interdire la vente des jeux aux enfants ayant un âge en dessous de cette indication, mais a plutôt une valeur de conseil pour les parents, qui peuvent rapidement voir à quel type de jeu ils ont affaire.

En somme, ce n’est pas parce qu’un jeu est noté PEGI 12 qu’un enfant de 10 ans ne pourra pas y jouer, mais cela indique que certains éléments du jeu pourraient heurter des sensibilités. Ce système est accompagné de pictogrammes qui permettent de mieux saisir ce dont il est question, avec par exemple la mention d’insultes dans le jeu, de sang, de sexe, de violence, d’argent, de drogues, etc. Il faut donc bien veiller à consulter ces pictogrammes avant de savoir si le jeu va convenir à l’enfant.

L’un de ces pictogrammes concerne aussi les achats en jeu, en microtransactions. Ce genre d’achat est souvent très facile à déclencher par les jeunes utilisateurs, qui ne se rendent pas forcément compte qu’ils achètent du contenu avec de l’argent réel.

A quoi faut-il faire attention lorsque l’on achète un jeu pour un jeune public ?

En dehors du système PEGI, il est important d’instaurer un contrôle parental selon les jeux. C’est notamment important dans le cadre de jeux qui intègrent des micropaiements. Avec un contrôle bien paramétré, vous pourrez alors empêcher les achats accidentels, qui arrivent très souvent.

Autre détail important à regarder avant d’acheter un jeu, la console qui est destinée pour ce jeu. Tout le monde n’a pas forcément l’habitude des jeux vidéo, et il est donc parfois facile de se tromper en achetant un jeu sur une mauvaise plateforme. Il est donc important de se renseigner et de voir si l’enfant possède la console sur laquelle tourne le jeu. Un jeu Switch ne tournera que sur Switch. Mais il existe des pièges.

Par exemple, les jeux PS4 ne fonctionne que sur PS4 et PS5. En revanche, les jeux PS5 ne fonctionnent que sur PS5, et pas sur PS4. Tous les jeux Xbox One fonctionnent sur Xbox Series, mais pas l’inverse, mais si 90% des jeux Xbox Series marchent également sur Xbox One. Il faut bien veiller à regarder les mentions au-dessus du boitier du jeu afin de s’assurer que l’enfant possède la machine qu’il faut pour le jeu.

Quels sont les jeux les plus populaires chez les enfants ?

La réponse est aisée : Fortnite et Minecraft. Commençons par Fortnite, qui est le jeu le plus populaire de ces dernières années, et qui se joue en ligne. Même si vous pourrez trouver des boites payantes du jeu en magasin, veillez noter que le jeu de base est complétement gratuit. Les achats liés au jeu ne servent qu’à personnaliser l’avatar des joueurs et joueuses.

Du côté de Minecraft, le jeu est souvent associé à une valeur éducative, où l’enfant peut se montrer créatif avec de nombreux outils à sa disposition.

En revanche, il convient d’informer que ces deux jeux se jouent essentiellement en ligne avec d’autres personnes, et il est nécessaire de bien réguler cela pour protéger l’enfant. La communauté de ces jeux peut parfois être très toxique, vulgaire et offensante, et il convient donc de bien faire attention à cela.