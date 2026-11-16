Dans ce guide d’achat, on vous donne les pistes pour dénicher les meilleurs jeux vidéo pour les enfants. Que ce soit un très jeune qui fera son premier jeu ou pour un cadeau de noël, on vous guide pas à pas. A noter que depuis la sortie de la Switch 2 en juin 2025, une bonne partie des nouveautés Nintendo ne se lance plus sur la première Switch : chaque fiche précise donc la console compatible. La classification PEGI a elle aussi changé en 2026 et prend désormais en compte les achats dans le jeu, ce qui peut relever l’âge conseillé d’un jeu au style très enfantin.

Guide d’achat mis à jour le 16/11/2026 avec de nouvelles sorties et une FAQ davantage détaillée, arrivée notamment du dernier jeu vidéo Bluey

Notre top 3 des meilleurs jeux vidéo pour enfants

Meilleur choix pour les 3 à 6 ans : Bluey’s Happy Snaps, une aventure photo qui reprend fidèlement la série et guide l’enfant pas à pas.

Bluey’s Happy Snaps, une aventure photo qui reprend fidèlement la série et guide l’enfant pas à pas. Meilleur choix en famille dès 7 ans : Nintendo Switch Sports Resort, douze activités jouées aux mouvements des Joy-Con 2, l’opus le plus abouti de la série selon notre test.

Nintendo Switch Sports Resort, douze activités jouées aux mouvements des Joy-Con 2, l’opus le plus abouti de la série selon notre test. Meilleur choix sur PS5 : Astro Bot, un jeu de plateforme coloré et plein d’idées, noté 9/10 par la rédaction.

Les meilleurs jeux vidéo pour les enfants de 3 à 6 ans

Bluey’s Happy Snaps

Développé par Gameloft Brisbane avec Ludo Studio et BBC Studios, Bluey’s Happy Snaps emmène Bluey et Bingo dans une chasse aux photos : l’enfant observe chaque décor pour repérer les scènes à immortaliser. Nous l’avons terminé, et c’est notre coup de cœur pour les plus petits (et même pour les grands fans). Les situations se renouvellent d’un bout à l’autre, le jeu est intégralement en français et la reprise de la série télévisée est d’une grande fidélité, ce qu’on a adoré. Tout est clairement expliqué à l’enfant. Un mode à deux permet à un adulte de l’aider ou d’incarner l’autre personnage, mais il n’est jamais nécessaire pour avancer. Notre article dédié revient sur notre première prise en main.

Plateformes : Switch 2, Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC

: Switch 2, Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC 1 à 2 joueurs en local

PAW Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino

Dernier jeu en date de la licence, sorti le 31 juillet 2026, PAW Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino envoie les chiots sur l’Île aux Dinosaures, aux côtés de Rex, pour secourir des dinosaures dispersés par Monsieur Hellinger. Plaines, rivages, jungle et grottes volcaniques se parcourent librement, et chaque chiot se sert de ses propres compétences pour franchir les obstacles. Des mini-jeux, des éléments de personnalisation et des activités secondaires complètent les missions. Il est développé par 3D Clouds, déjà aux commandes de PAW Patrol World. Ce jeu vise surtout les enfants fans de la série, qui retrouveront l’univers et les personnages qu’ils connaissent.

Plateformes : Switch, PS5, PS4, Xbox Series et PC

: Switch, PS5, PS4, Xbox Series et PC 1 à 2 joueurs

PAW Patrol World : La Pat’ Patrouille

Avant Mission Dino, PAW Patrol World : La Pat’ Patrouille a été le premier jeu de la licence en monde ouvert. L’enfant y retrouve près d’une douzaine de chiots, chacun avec ses capacités, et enchaîne les missions de sauvetage à travers une ville qu’il peut explorer à son rythme. Notre test, qui parlait d’un premier monde ouvert qui a du chien, en retenait une aventure bien adaptée aux plus jeunes. Pour un enfant qui a déjà fini Mission Dino, ou qui préfère l’univers de la série à celui des dinosaures, c’est le second choix logique de la licence.

Plateformes : Switch – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One et PC

: Switch – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One et PC 1 à 2 joueurs

Testé par la rédaction : lire notre test

Peppa Pig : Aventures autour du Monde

Pensé pour les 3 à 6 ans, Peppa Pig : Aventures autour du Monde fait voyager Peppa et ses amis en Italie, en Allemagne, en Espagne ou à Hollywood, avec des missions simples à chaque étape. L’enfant crée son propre personnage en choisissant sa tenue, ses couleurs, son chapeau, ses lunettes et même son espèce animale. Dans notre test (6,5/10), nous relevions peu de nouveautés par rapport à Mon amie Peppa Pig, en dehors des nouveaux paysages, mais un jeu qui a de quoi ravir les plus jeunes.

Plateformes : Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC

: Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC 1 joueur

Testé par la rédaction : lire notre test

Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille

Développé par le studio lyonnais OSome Studio et édité par Microids, Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille est un jeu de plateforme en 3D dans lequel on débarrasse le village de la Malfeuille, une plante maléfique. L’outil principal, le vaporisaschtroumpf, sert aussi à sprinter, à planer et à aspirer des objets pour les renvoyer. Notre test y voyait une ode à Super Mario Sunshine, facile à prendre en main pour les enfants grâce à ses trois niveaux de difficulté. C’est la fiche la plus exigeante de cette tranche d’âge, à réserver aux enfants qui veulent un vrai jeu de plateforme plutôt qu’une adaptation de dessin animé très guidée.

Plateformes : Switch, PS4, Xbox One et PC

: Switch, PS4, Xbox One et PC Trois niveaux de difficulté

1 à 2 joueurs (mais avec interactions limitées)

Testé par la rédaction : lire notre test

Les meilleurs jeux Switch 2 et PS5 pour les enfants de 7 à 10 ans

Nintendo Switch Sports Resort

Nintendo Switch Sports Resort ramène la série sur Wuhu Island, l’île de Wii Sports Resort, avec douze activités jouées aux mouvements des Joy-Con 2, dont certaines exploitent le mode souris. Comme Nintendo Switch Sports, il se lance en quelques secondes et se partage sans difficulté entre enfants et adultes et rassemble tous les profils et tous les âges. Dans notre test (8/10), nous le jugeons probablement comme l’opus le plus abouti de la licence, avec davantage de contenu jouable en solo.

Plateforme : Switch 2 uniquement

: Switch 2 uniquement 1 à 4 joueurs

Testé par la rédaction : lire notre test

Astro Bot

Exclusivité PS5 de la Team Asobi, Astro Bot est un jeu de plateforme en 3D où le petit robot parcourt plusieurs galaxies pour retrouver ses compagnons, dont de nombreux héros PlayStation transformés en robots. Les retours haptiques et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense sont mis à contribution en permanence, ce qui rend chaque niveau très parlant pour un enfant. Dans notre test, nous lui avons donné 9/10 et le considérions comme la star de la PS5. Comptez une dizaine d’heures pour l’histoire et une quinzaine pour le 100 %, et donc, bien plus pour une personne plus jeune.

Plateforme : PS5 uniquement

: PS5 uniquement 1 joueur

Testé par la rédaction (9/10) : lire notre test

Mario Kart World

Lancé avec la Switch 2 en juin 2025, Mario Kart World relie ses circuits dans un grand monde ouvert et fait courir jusqu’à 24 pilotes. La prise en main de la série est intacte, et la fonction de rembobinage permet de revenir quelques secondes en arrière après une erreur, ce qui évite bien des frustrations aux plus jeunes. Le jeu reçoit encore des circuits gratuits, comme les dix tracés de Super Mario Kart ajoutés en 2026. Dans notre premier test en vidéo, nous le voyions comme un futur classique de la console, même si le monde ouvert ne convainc pas tout le monde. Pour un enfant resté sur la première Switch, Mario Kart 8 Deluxe reste l’équivalent à choisir.

Plateforme : Switch 2 uniquement

: Switch 2 uniquement Jusqu’à 24 pilotes par course

Testé par la rédaction : voir notre test vidéo

Pokémon Pokopia

Sorti le 5 mars 2026 sur Switch 2, Pokémon Pokopia est une simulation de vie et de construction sans aucun combat : on y incarne un Métamorph chargé de redonner vie à des terres abandonnées pour y accueillir des Pokémon. Notre testeur y a passé près de 100 heures et estime que le jeu réussit son pari avec brio, en n’imposant aucun rythme. Le jeu demande tout de même un peu de lecture pour bien tout comprendre, même si l’ensemble est très intuitif.

Plateforme : Switch 2 uniquement

: Switch 2 uniquement Le jeu se joue principalement seul mais il existe de la coopération en ligne jusqu’à 4 joueurs et du partage local

Testé par la rédaction : lire notre test

LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir

LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir retrace le parcours de Bruce Wayne dans un Gotham City ouvert, avec des combats et des gadgets inspirés des jeux Batman Arkham. Batman y vieillit au fil de l’histoire et collectionne les costumes vus au cinéma et en série. Notre test parle d’un jeu LEGO Batman complet et généreux, facile même dans son mode le plus difficile, avec quelques imprécisions. Cette accessibilité en fait une bonne porte d’entrée vers les jeux d’action pour un enfant de 7 à 10 ans. C

Plateformes : PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC

: PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC 1 à 2 joueurs

Testé par la rédaction : lire notre test

Animal Crossing: New Horizons

Dans Animal Crossing: New Horizons, l’enfant aménage son île, pêche, décore sa maison et rend visite à ses voisins, sans échec ni pression de temps. Jusqu’à huit résidents peuvent vivre sur la même île avec une seule console et un seul jeu, ce qui le rend pratique pour une fratrie. Notre test lui avait attribué 9/10. Une Nintendo Switch 2 Edition, payante, est sortie le 15 janvier 2026 en boîte et en téléchargement, en même temps qu’une mise à jour gratuite 3.0 pour la version Switch. Cette version Switch fonctionne aussi sur Switch 2.

Plateformes : Switch et Switch 2

: Switch et Switch 2 Jusqu’à 8 résidents par île, peut aussi se jouer en ligne, mais « l’histoire » se fait principalement solo

Testé par la rédaction (9/10) : lire notre test

Les meilleurs jeux pour les enfants de 11 ans et plus

Donkey Kong Bananza

Conçu par l’équipe de Super Mario Odyssey, Donkey Kong Bananza transforme Donkey Kong en mineur qui creuse avec ses poings des décors entièrement destructibles, à la recherche de bananes et de trésors. Pauline l’accompagne, et un second joueur peut l’aider en coopération. Notre test salue une réinvention brillante et l’un des jeux les plus solides de la Switch 2. La difficulté reste présente sur la majeure partie de l’aventure, mais un mode plus accessible adoucit les combats et la progression. Une démo gratuite permet de l’essayer avant l’achat, et un contenu additionnel payant prolonge l’aventure.

Plateforme : Switch 2 uniquement

: Switch 2 uniquement Coopération à deux, mode accessible

Testé par la rédaction : lire notre test

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Sorti le 5 novembre 2026, le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time refait entièrement l’épisode Nintendo 64 de 1998 sur Switch 2 : graphismes, dialogues doublés, bande-son retravaillée et maniabilité modernisée, pour la même histoire et les mêmes donjons. Plus récent et plus accessible que Tears of the Kingdom, il fait une bonne première aventure Zelda pour un enfant qui aime explorer et résoudre des énigmes, avec, il faut tout de même le préciser, des ambiances parfois un peu sombres (plus que n’importe quel jeu de cette liste). Mais qui n’a jamais rêvé de faire découvrir Hyrule à l’un de ses enfants ?

Plateforme : Switch 2

: Switch 2 1 joueur

Testé par la rédaction : lire notre test

Splatoon Raiders

Premier Splatoon pensé pour le solo, Splatoon Raiders envoie le joueur sur l’archipel Spirhalite combattre les Salmonoïdes au corps à corps ou à coups de peinture, entre chasse au trésor, fabrication d’objets et mods d’équipement. Notre test y voit un excellent spin-off, inspiré du mode Salmon Run et assez riche pour tenir comme une aventure à part entière. Il est classé PEGI 7, mais nous le plaçons dans cette tranche pour ses systèmes de progression et d’équipement, plus chargés que ceux d’un jeu de plateforme. La coopération reste possible jusqu’à quatre joueurs, en local (via plusieurs Switch 2) ou en ligne.

Plateforme : Switch 2 uniquement

: Switch 2 uniquement Solo, coopération jusqu’à 4 joueurs en ligne

Testé par la rédaction : lire notre test

Légendes Pokémon : Z-A

Légendes Pokémon : Z-A se déroule à Illumis, ville inspirée de Paris, et passe les combats en temps réel : l’enfant déclenche les attaques de ses Pokémon et doit esquiver celles des adversaires. Notre test a apprécié une écriture plus nuancée que d’habitude, mais regrette une réalisation très en retrait. Sur Switch 2, nous conseillons l’édition sortie le 29 octobre 2026, qui réunit sur une seule cartouche le jeu et son extension Méga-Dimension, avec de nouvelles Méga-Évolutions et une suite à l’histoire.

Plateformes : Switch et Switch 2

: Switch et Switch 2 1 joueur

Testé par la rédaction : lire notre test

Et pour jouer en famille ?

Plusieurs jeux de cette sélection se partagent facilement à la maison, à commencer par Nintendo Switch Sports Resort et Mario Kart World. Pour les soirées à plusieurs, Just Dance: Decades of Hits et Super Mario Party Jamboree font aussi partie de nos choix : nous les détaillons, avec d’autres idées, dans notre guide des meilleurs jeux pour jouer en famille.

Fortnite et Minecraft : à partir de quel âge ?

Fortnite n’a pas vraiment de classification unique. PEGI le considère comme un écosystème qui rassemble de nombreux contenus créés par les joueurs, et a remplacé son PEGI 12 par un pictogramme en forme de point d’exclamation qui recommande l’accompagnement des parents. Chaque expérience proposée dans Fortnite reçoit sa propre classification ; le mode Battle Royale est classé PEGI 12. Le jeu est gratuit, mais il vend des V-Bucks, une monnaie virtuelle dépensée en objets cosmétiques, et permet de discuter par écrit ou à la voix avec d’autres joueurs. Ces deux points se règlent dans le contrôle parental de la console et du compte Epic Games.

Minecraft est classé PEGI 7 sur ses versions console, pour une violence peu réaliste envers des créatures fantastiques et quelques scènes qui peuvent effrayer les plus jeunes. Il permet d’acheter des Minecoins, la monnaie de sa boutique de contenus, et de rejoindre des serveurs en ligne : mieux vaut configurer le contrôle parental avant de laisser un enfant jouer seul sur internet.

Comment choisir un jeu vidéo pour un enfant ?

L’âge et le PEGI : le PEGI indique à partir de quel âge le contenu convient, pas la difficulté. Un jeu PEGI 3 peut rester frustrant pour un enfant de 4 ans s’il demande de lire ou d’être précis.

le PEGI indique à partir de quel âge le contenu convient, pas la difficulté. Un jeu PEGI 3 peut rester frustrant pour un enfant de 4 ans s’il demande de lire ou d’être précis. La console : les jeux Switch 2 ne se lancent pas sur la première Switch, alors que la Switch 2 lit la plupart des jeux Switch. Le logo de la boîte fait foi.

les jeux Switch 2 ne se lancent pas sur la première Switch, alors que la Switch 2 lit la plupart des jeux Switch. Le logo de la boîte fait foi. La lecture : tant que l’enfant ne lit pas couramment, privilégiez un jeu doublé en français ou qui le guide à l’écran, comme Bluey’s Happy Snaps.

tant que l’enfant ne lit pas couramment, privilégiez un jeu doublé en français ou qui le guide à l’écran, comme Bluey’s Happy Snaps. Seul ou à plusieurs : un mode coopératif en local permet à un adulte, un frère ou une sœur d’aider sans prendre la manette des mains.

un mode coopératif en local permet à un adulte, un frère ou une sœur d’aider sans prendre la manette des mains. Les achats et le jeu en ligne : le descripteur « achats intégrés » et la présence d’un chat se repèrent sur la boîte ou la fiche de la boutique, et se règlent dans le contrôle parental.

Comprendre la classification PEGI

Le PEGI (Pan European Game Information) classe les jeux vendus en Europe en cinq âges : 3, 7, 12, 16 et 18 ans. Il juge si le contenu convient à un âge donné, pas le niveau de difficulté. Des pictogrammes précisent les raisons du classement, comme la violence, la peur, le langage grossier, les jeux de hasard ou les achats intégrés.

Ce que change la réforme de 2026

Annoncée le 12 mars 2026, la réforme s’applique depuis juin 2026 aux jeux soumis à classification. En plus du contenu, PEGI évalue désormais les achats de contenus dans le jeu, les objets aléatoires payants (coffres à butin, pochettes de cartes, tirages de type gacha), les fonctions de communication et les mécaniques qui incitent à revenir jouer régulièrement. Un jeu qui vend des objets aléatoires payants reçoit par défaut un PEGI 16, voire un PEGI 18 dans certains cas.

Depuis octobre 2026, PEGI applique aussi cette règle à une partie des jeux déjà sortis : les jeux uniquement numériques classés PEGI 3, 7 ou 12 qui vendent des objets aléatoires payants passent en PEGI 16. Un jeu au graphisme enfantin peut donc afficher un PEGI 16 sans montrer la moindre violence. La raison figure dans les descripteurs, sur la boîte ou sur la fiche de la boutique en ligne.

Contrôle parental : les bons réglages et les pièges de la Switch 2

Les trois consoles permettent de limiter le temps de jeu, de bloquer les jeux au-dessus d’un certain PEGI, de plafonner les dépenses et de restreindre les échanges en ligne.

Switch et Switch 2 : l’application gratuite Contrôle parental Nintendo Switch, sur smartphone, gère le temps de jeu, les classifications et la communication, dont GameChat sur Switch 2. Les dépenses se limitent depuis le compte Nintendo.

l’application gratuite Contrôle parental Nintendo Switch, sur smartphone, gère le temps de jeu, les classifications et la communication, dont GameChat sur Switch 2. Les dépenses se limitent depuis le compte Nintendo. PS5 : la gestion familiale du compte PlayStation, réglable depuis la console, fixe le temps de jeu, les restrictions d’âge, un plafond de dépenses et les échanges en ligne.

la gestion familiale du compte PlayStation, réglable depuis la console, fixe le temps de jeu, les restrictions d’âge, un plafond de dépenses et les échanges en ligne. Xbox : l’application Xbox Family Settings regroupe les mêmes réglages, avec des demandes d’achat à valider par le parent.

Sur Switch 2, trois points méritent l’attention avant l’achat.

Les exclusivités Switch 2 , comme Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Pokémon Pokopia ou Nintendo Switch Sports Resort, ne fonctionnent pas sur la première Switch.

, comme Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Pokémon Pokopia ou Nintendo Switch Sports Resort, ne fonctionnent pas sur la première Switch. Les Nintendo Switch 2 Edition sont des versions améliorées de jeux Switch. La cartouche de Légendes Pokémon : Z-A avec Méga-Dimension se lance aussi sur Switch, mais sans les améliorations.

sont des versions améliorées de jeux Switch. La cartouche de Légendes Pokémon : Z-A avec Méga-Dimension se lance aussi sur Switch, mais sans les améliorations. Les cartes clés de jeu ne contiennent pas le jeu : elles servent de clé, et une connexion internet est nécessaire au premier lancement pour le télécharger. C’est le cas de Pokémon Pokopia.

Quel jeu Switch choisir pour un enfant de 5 ans ?

Pour un enfant de 5 ans, Bluey’s Happy Snaps est notre premier choix sur Switch comme sur Switch 2 : accessible, entièrement en français, il explique tout à l’enfant et se joue à deux si un adulte veut l’aider. Si l’enfant préfère d’autres héros, PAW Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino et Peppa Pig : Aventures autour du Monde, tous deux PEGI 3, reprennent des séries qu’il connaît déjà, avec des objectifs simples.

Quels jeux PS5 pour un enfant ?

Sur PS5, Astro Bot est le jeu que nous conseillons dès 7 ans : PEGI 7, noté 9/10 par la rédaction, il exploite très bien la manette DualSense. LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir prend le relais avec une aventure plus longue et facile à prendre en main. Pour les 3 à 6 ans, PAW Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino et Peppa Pig : Aventures autour du Monde existent aussi sur PS5.

Les jeux Switch 2 fonctionnent-ils sur la Switch ?

Non, les jeux conçus pour la Switch 2 ne se lancent pas sur la première Switch : c’est le cas de Mario Kart World, Pokémon Pokopia ou du remake de Zelda: Ocarina of Time. À l’inverse, la Switch 2 lit la plupart des jeux Switch. Les Nintendo Switch 2 Edition, versions améliorées de jeux Switch, demandent une vérification au cas par cas : la cartouche de Légendes Pokémon : Z-A avec Méga-Dimension, par exemple, fonctionne sur les deux consoles.

Pourquoi un jeu pour enfants peut-il être classé PEGI 16 ?

Depuis la réforme entrée en vigueur en juin 2026, un jeu qui vend des objets aléatoires payants, comme des coffres à butin ou des pochettes de cartes, reçoit par défaut un PEGI 16, même si son contenu ne montre aucune violence. Depuis octobre 2026, la règle touche aussi des jeux uniquement numériques déjà sortis. Le PEGI 16 signale alors un risque de dépenses, et non un contenu choquant.

Quel jeu vidéo offrir selon l’âge de l’enfant ?

Avant 6 ans, un jeu tiré d’une série que l’enfant connaît fonctionne le mieux : Bluey’s Happy Snaps en tête, PAW Patrol ou Peppa Pig ensuite. Entre 7 et 10 ans, Nintendo Switch Sports Resort et Mario Kart World sur Switch 2, ou Astro Bot et LEGO Batman sur PS5, couvrent la plupart des envies. À partir de 11 ans, The Legend of Zelda: Ocarina of Time et Légendes Pokémon : Z-A proposent de longues aventures à suivre sur plusieurs semaines. Si la console n’est pas encore choisie, notre guide Quelle console de jeux choisir ? compare la Switch 2, la PS5 et la Xbox.