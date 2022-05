Elden Ring : Un sondage japonais dévoile les armes, les PNJ ou encore les boss préférés de la communauté

Elden Ring est le carton de ce début d’année, et il a déjà laissé un souvenir indélébile chez la plupart des personnes ayant essayé le titre. Avec plus de 13 millions de copies vendues en quelques semaines, le jeu de From Software est plébiscité partout dans le monde, et Famitsu a essayé de comprendre les raisons de ce succès avec un sondage réalisé auprès de 1 700 personnes, dont les résultats viennent d’être publiés (sondage relayé par Frontline).

Ce qui a plu dans Elden Ring

Le magazine japonais s’est tout d’abord intéressé au passif des sondés, et on peut voir que la tranche d’âge qui compte le plus de nombre de joueurs et joueuses se situe entre 25 et 29 ans, suivie de la tranche des 30/34 ans. Globalement, on peut voir que les plus de 25 ans sont largement majoritaires.

Sur les sondés, 1 035 personnes avaient déjà joué à Dark Souls III, ce qui est légèrement plus que les 1 023 personnes ayant joué à Bloodborne. Autre donnée intéressante, sur les 1 700 personnes qui ont répondu à ce sondage, 824 d’entre elles ont joué plus de 150 heures au jeu, contre 20 personnes qui ont joué moins de 30 heures.

Ce qui a le plus plu dans Elden Ring, c’est visiblement son univers, suivi de son terrain de jeu et de l’exploration offerte, ce qui n’est pas une grande surprise ici (la dernière place de ce classement est attribuée au craft). Ce qui a surtout été vanté ici, c’est le fait d’avoir de multiples approches pour jouer au titre comme on en a envie.

Qui est le boss préféré ? L’arme la plus choisie ?

Dans le reste du sondage, Famitsu s’est amusé a demandé différentes statistiques concernant les classes jouées, les armes, les PNJ, les boss préférés et bien d’autres détails, avec le nombre de sondés précisé à chaque fois.

Classe la plus choisie

Vagabond : 427 Samurai : 424 Prisonnier : 153 Confesseur : 127 Astrologue : 126 Misérable : 108 Héros : 101 Guerrier : 92 Bandit : 75 Prophète : 53

Sans surprise, c’est la classe de départ la plus équilibrée qui a été choisie en majorité, puisqu’elle permet de découvrir le début du jeu avec un personnage ayant de nombreux choix à sa disposition.

Les classes d’armes préférées

Katanas : 841 Grandes épées : 641 Boucliers : 504 Bâtons : 411 Epées courbées : 389 Epées colossales : 385 Sceaux : 333 Arcs : 324 Grands boucliers : 281 Epées droites : 280

Précisons que ce sondage permettait de multiples réponses. Là encore, pas vraiment de surprise, les katanas sont majoritaires grâce au Saignement, qui inflige de très lourds dégâts chez quasiment tous les ennemis.

Dans le même genre d’informations, on notera que c’est la capacité d’arme Pas de limier qui est la plus utilisée ici, étant donné qu’elle permet de réaliser des esquives très rapides, tandis que le sort le plus utilisé est celui de la Comète d’Azur (là aussi, rien de surprenant).

Les cendres préférées

Larme imitatrice : 721 Tiche des Couteaux noirs : 586 Cendres de méduse spirituelle : 308 Latenna l’Albinaurique : 164 Cendres de loups solitaires : 137

On évitera de feindre la surprise ici, puisque la Larme imitatrice est évidemment l’invocation la plus utilisée par la communauté, étant donné qu’il s’agit de la plus puissante, même après son nerf.

Les PNJ ayant laissé la plus forte impression

Ranni : 918 Alexander : 579 Blaidd : 335 Millicent : 266 Melina : 260 Pat : 242 Sellen : 204 Rya : 164 Boggart : 95 Hewg : 94 Hyetta : 86 Varre : 82 Iji : 78 Diallos : 59 Enia : 53

Etant donné que Ranni a droit à la quête la plus longue, et sans doute la plus passionnante du jeu, sa première place est logique ici, et Blaidd se qualifie logiquement dans le top 3 pour les mêmes raisons.

Les boss les plus marquants

Général Radahn, le Fléau des Astres : 687 Malenia, l’Epée de Miquella : 658 Margit le Déchu : 443 Sentinelle de l’Arbre : 216 Maliketh, la Lame Noire : 206 Bête d’Elden : 188 Godrick le Greffé : 176 Chevalier du Creuset : 158 Radagon de l’Ordre d’Or : 149 Hoarah Loux : 137 Mohg, Seigneur du sang : 110 Rennala, Reine de la pleine lune : 101 Rykard, Seigneur du Blasphème : 68 Godfrey, Premier Seigneur d’Elden : 66 Géant de feu : 57

Un peu plus de surprise ici, étant donné que l’on s’attendait à voir Malenia gagner haut la tête. Elle et Radahn sont au coude à coude pour la première place, alors qu’ils sont tous les deux des boss optionnels.

Les zones les plus marquantes

Caelid : 456 Limgrave : 409 Leyndell, la capitale royale : 375 Nokron, la cité éternelle : 200 Chateau de Voilorage : 172 Plateau Atlus : 153 Lac putréfié : 139 L’Académie de Raya Lucaria : 106 Palais de Mohgwyn : 76 Egouts de Leyndell : 73

Caelid remporte logiquement la première place, tant son ambiance et ses monstres nous donnent encore des cauchemars. Vous pourrez retrouver plus de statistiques sur Frontline. Et vous, quels sont les boss, les personnages ou les zones qui vous ont le plus marqué ?

