Au cours de votre périple dans Elden Ring, vous pourrez tomber sur Blaidd, un personnage imposant déjà iconique pour le jeu, apparu dans plusieurs trailers. Ce personnage peut apparaître très top dans le jeu si vous cherchez au bon endroit, et que vous effectuez les bonnes actions pour bien déclencher sa quête. Voici comment trouver Blaidd dans Elden Ring.

La quête de Blaidd est l’une des plus longues du jeu. Cet article sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure de notre avancée.

Où trouver Blaidd dans Elden Ring ?

Emplacement : Bois brumeux

Tout d’abord, allez en direction des Bois brumeux à l’Est de la carte. Ce bosquet est rempli d’ours géant qui peuvent vous aplatir en un coup de patte, alors soyez discret. En tendant l’oreille et en se baladant assez dans les environs, vous entendrez un hurlement de loup au loin.

Une fois que vous aurez entendu cela, retournez voir Kale à l’Eglise d’Elleh afin de déclencher un nouveau dialogue. Il vous révélera alors qu’en utilisant l’emote « Claquement de doigt » lorsque vous entendrez à nouveau ce hurlement, vous aurez une bonne surprise.

Retournez donc dans les Bois brumeux et attendez que le hurlement surgisse à nouveau. Lorsque c’est le cas, utilisez l’emote et claquez des doigts. Faites-le une seconde fois et rendez-vous près de la Bâtisse abandonnée des Bois brumeux pour croiser l’imposant Blaidd

Celui-ci vous révèlera qu’il est à la recherche de Darriwil, un boss que vous pouvez combattre dans l’une des Geôles du jeu, à savoir la Geôle éternelle du limier esseulé.

Ce boss est surtout redoutable à cause de sa grande rapidité, mais il est assez simple de le viser avec de la magie. Une fois battu, il laissera tomber l’arme Croc de limier, l’une des meilleures épées du début d’aventure.

A la sortie de l’arène, vous pourrez alors voir Blaidd qui vous attend et qui vous remerciera avec une Pierre de forge sombre (2), tout en vous indiquant que lorsque vous croiserez Iji le forgeron, vous pourrez lui dire que vous venez de sa part.

Vous pourrez ensuite retrouver Blaidd en commençant la quête de Renna, dans la région Les Trois Soeurs. Il apparaitra sous forme spectrale pour vous donner rendez-vous au cœur de la Siofra.

Cet article est en cours de rédaction…

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.