Elden Ring devient l’un des jeux les plus vendus de tous les temps aux Etats-Unis

From Software a décidément bien réussi son pari. Tout le monde pouvait prévoir qu’Elden Ring allait être un succès et ce avant même sa sortie, mais personne ne savait encore réellement à quel point le titre allait affoler les charts. Après avoir vendu 13 millions de copies en un mois, le titre a continué sur sa folle lancée et est resté en tête des ventes dans de nombreux pays, comme aux Etats-Unis, où il était le jeu le plus vendu de tout le mois de juin.

Un record de plus pour le jeu

US NPD PREMIUM GAMES – Elden Ring ranks among the top 10 best-selling premium games in the U.S. market all-time (dollar sales). — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 15, 2022

Mat Piscatella, du NPD Group qui recense les informations du marché du jeu vidéo aux Etats-Unis, a publié plusieurs analyses dans lesquelles on peut voir que le titre de Bandai Namco est bien le numéro 1 aux Etats-Unis en juin (en nombre de dollars générés pour un jeu premium). Il est ainsi le jeu qui s’est le mieux vendu en 2022 sur ce territoire, est n’a que rarement été détrôné de la première place chaque mois.

Piscatella déclare alors qu’avec ces résultats, Elden Ring est d’ores et déjà l’un des 10 titres premiums (autrement dit payants) qui s’est le plus vendu de tous les temps à travers les Etats-Unis.

Un sacré exploit qui prouve une nouvelle fois que From Software est récompensé pour ses efforts, après avoir passé plus de dix ans à peaufiner sa formule. On appréciera aussi de voir que l’un des jeux les plus vendus de tous les temps ne comporte aucune microtransaction, ce qui devrait faire taire quelques mauvaises langues dans l’industrie.

