Elden Ring : Le guide officiel Les Tomes du savoir est disponible en précommande, et en français

On le sait, Elden Ring est un jeu complexe, qui demande du temps pour être apprivoisé et qui cache de très nombreux secrets. Parcourir le jeu sans un guide à côté de soit peut-être difficile pour certaines personnes, surtout pour celles et ceux qui ne voudraient pas manquer tous les détails dont regorge le jeu. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’un éditeur publie un guide papier sur le jeu, et on le découvre aujourd’hui avec les Tomes du savoir, le guide officiel d’Elden Ring en deux parties qui est maintenant disponible en précommande.

Où précommander le guide officiel d’Elden Ring ?

Tout d’abord, notez bien qu’il s’agit du guide traduit en français, chose de plus en plus rare ces derniers temps et qui mérite d’être soulignée. Ce guide est divisé en deux parties afin de fournir le plus d’explications possibles sur chacun des aspects du jeu.

Dans le Volume 1, vous retrouverez un dossier complet sur le monde du jeu, l’Entre-Terre, avec ses donjons et tous ses secrets, tous les PNJ et une centaine de cartes détaillées.

Dans le second volume, place aux ennemis et aux boss du jeu, avec des guides dédiés à ces formidables adversaires ainsi qu’à toutes les armes que vous pourrez trouver, afin de vous constituer le build le plus puissant possible.

Ces deux livres disposent d’une couverture rigide et le premier volume sortira le 31 août prochain, tandis qu’il faudra attendre le 31 octobre pour le second tome.

Ces guides sont d’ores et déjà disponibles sur le site de Micromania à 44,99 € chacun.

