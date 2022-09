Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, l’héritier de Suikoden, présente un trailer

Les fans de Suikoden ont passé une sacrée période de disette ces dernières années, mais l’an prochain, leur patience sera enfin récompensée. Non seulement, Konami compte faire revenir les deux premiers Suikoden avec des remasters HD en 2023, mais on pourra aussi découvrir ce que vaut Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, qui se présente comme l’héritier spirituel de la saga de JRPG. Le titre était présent lors du Tokyo Game Show afin de donner un peu de ses nouvelles.

La relève de Suikoden est assurée

C’est donc un nouveau trailer qui a été partagé par 505 Games, que l’on a vu passer brièvement lors de la conférence Xbox du Tokyo Game Show. Cette nouvelle vidéo se concentre sur les combats et sur la présentation de l’équipe derrière ce projet ambitieux, à commencer par Yoshitaka Murayama et Junko Kawano, qui ont respectivement œuvré sur Suikoden I & II puis III et IV.

On nous promet alors de retrouver l’esprit des Suikoden avec plus de 100 personnages à recruter et des combats tactiques, le tout servi par une très jolie direction artistique en 2,5D. On a plus qu’à espérer que le jeu nous marque autant que la licence dont il s’inspire.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sortira en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.