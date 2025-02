Le JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes va prochainement recevoir ses trois extensions

Trois nouveaux chapitres consacrés à des personnages spécifiques

Plutôt que de sortir ces trois DLC sur une longue période, 505 Games et Rabbit & Bear Studios ont opté pour des publications rapprochées. Ces extensions se concentreront sur des personnages en particulier afin d’en apprendre un peu plus sur leur histoire respective. Voici la date de sortie de chaque extension pour Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes :

Chapitre Marisa : 27 février

: 27 février Chapitre Seign : 13 mars

: 13 mars Chapitre Markus : 3 avril

Le premier nous fera suivre Marisa qui fera la rencontre d’une mystérieuse jeune fille avec laquelle elle va s’allier, tandis que le deuxième adoptera le point de vue de Seign durant un moment de l’aventure. Le dernier mettra quant à lui en scène le trio Markus, Carrie et Nowa, qui vont voyager au travers d’un portail énigmatique.

Pour en savoir plus sur ce Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, vous pouvez consulter notre test complet, aussi bien à l’écrit qu’en vidéo. Le jeu est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est directement compris dans le Xbox Game Pass.