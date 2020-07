Earth Defense Force: World Brothers arrivera en Europe en 2021

Il y a quelques jours, nous apprenions l’existence de nouveaux jeux Earth Defense Force en préparation. Si le premier est un sixième épisode canonique qui fera suite à Earth Defense Force 5, le second, appelé Earth Defense Force: World Brothers, est un projet beaucoup plus avancé et qui arrivera plus tard en 2020 au Japon. La bonne nouvelle aujourd’hui, c’est qu’il arrivera bien en occident également.

Une localisation confirmée

D3 Publisher va donc offrir un spin-off à sa série Earth Defense Force avec un épisode sous-titré World Brothers. On change totalement de look puisque l’aspect réaliste laisse la place à un style tout en voxel, coloré et très minimaliste. Cela ne devrait cependant pas dénaturer les mécaniques de gameplay où il est toujours question d’exterminer des insectes géants. Un bon moyen cependant de palier aux graphismes souvent très en retard de la série.

Officialisé pour l’archipel nippon en juin, le studio confirme maintenant que Earth Defense Force: World Brothers fera également un petit tour en occident. Il faudra cependant attendre quelques mois en plus puisque sa venue en Europe n’est prévue que « début 2021 ». Une petite attente supplémentaire mais l’on peut se consoler avec la présence d’une nouvelle bande-annonce et d’une flopée de visuels issus du jeu.