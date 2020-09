Earth Defense Force : World Brothers trouve une date au Japon

Longtemps considérée comme une série de jeux de niche par chez nous, sortant en peu d’exemplaires et ne médiatisant que rarement ses arrivées, Earth Defense Force change quelque peu la donne ces derniers temps. En effet, la série de D3 Publisher semble avoir trouvé son public en Occident, au point que chaque nouvel opus nous parvient pratiquement à coup sûr. Et ça tombe bien, parce qu’on en attend un pour 2021.

Plus qu’à attendre la date européenne

Annoncé en juin dernier, aux cotés de Earth Defense Force 6, World Brothers reprend le concept de la série tout en adaptant son aspect visuel à un style plus pixelisé. Un positionnement artistique inédit chez la franchise, qui ne changera néanmoins rien du tout au niveau du gameplay. D3 Publisher a en effet annoncé que les différentes classes que l’on trouvait dans les précédents opus seront de la partie dans ce nouveau-ci. On reste donc sur du TPS bourrin.

La bonne nouvelle, c’est que le titre débarquera dès le 24 décembre au Japon, en même temps sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Quant à la version occidentale, elle ne tardera pas à arriver elle non plus, puisque comme prévu elle est toujours attendue pour le début de l’année 2021. À noter que Earth Defense Force : World Brothers sera exclusivement disponible en version dématérialisée.

En attendant, vous pouvez toujours vous lancer sur le très chouette Earth Defense Force : Iron Rain, dernier épisode en date de la série, ou encore sur Earth Defense Force 5 qui vient tout juste de s’offrir une version physique. Quant à EDT 6, il ne dispose pour le moment d’aucune date de sortie, mais reste prévu pour l’année prochaine sur le territoire japonais et dans le reste du monde.