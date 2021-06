E3 2021 : Le planning complet est tombé, avec des dates pour Square Enix, Gearbox ou encore Bandai Namco

L’E3 2021 démarre maintenant dans un peu plus d’une semaine, précédé par le début du Summer Game Show jeudi prochain. Et à quelques jours de l’événement, c’est encore le flou concernant les différentes prises de parole de certains éditeurs, Square Enix en tête. L’ESA vient justement de publier son propre planning pour l’E3 2021 qui nous en apprend un peu plus sur l’événement, même si tout n’est pas encore clair.

MAJ : Square Enix a bien confirmé la date du 13 juin à 21h15 pour son prochain Square Enix Presents. Toutes les informations sont à retrouver dans un article dédié.

Des précisions encore confuses

Ainsi, sur le site de l’E3 2021, on remarquera en premier lieu qu’une conférence de presse de Gearbox est mise au même niveau que l’Ubisoft Forward le 12 juin prochain, ce qui sous-entend alors que Gearbox va avoir droit à sa propre conférence digitale, alors que l’éditeur n’a fait aucune annonce à ce sujet.

Même son de cloche du côté de Square Enix, qui est cité au même niveau que le PC Gaming Show et le Future Games Show le 13 juin prochain. On pourrait alors se dire qu’il pourrait s’agir d’une simple présentation de jeux, comme d’autres éditeurs à l’images de Bandai Nacmo (15 juin) ou Warner Bros (13 juin), mais le fait qu’il soit cité dans la même phrase que ces deux conférences laisse penser que le Square Enix Present aura bien lieu à cette date.

Tout est une question de mots et de vocabulaire ici, et en l’absence de clarification de la part des éditeurs, difficile de démêler ce qui tient de la vraie conférence à la simple présentation d’un ou de jeux. Voici le planning de l’E3 2021 indiqué par le site :

12 juin

Conférence Ubisoft

Conférence (?) Gearbox

13 juin

Conférence Xbox Bethesda

PC Gaming Show

Future Games Show

Conférence (?) Square Enix

Présentation de jeux Warner Bros (avec Back 4 Blood) et de 24 Entertainment (Naraka Bladepoint)

14 juin

Conférence de presse de certains développeurs indépendants

Présentations de Take-Two Interactive, Mythical Games, Freedom Games, Razer et Capcom

Verizon, Intellivision et VENN aussi présents

15 juin

Nintendo Direct et Treehouse

Présentations de jeux Bandai Namco et Yooreka Games

E3 2021 Awards Show

Le cas du 14 mai est aussi problématique, car la conférence de Razer est rangée à côté de « présentations » d’autres éditeurs comme Take-Two et Capcom. Difficile de savoir quelle sera la nature de la prise de parole de ces deux derniers donc.

Vous l’aurez compris, tout est encore assez cryptique pour le moment, et la différence entre « présentation » et « conférence » est floue. On attend désormais plus de précisions.