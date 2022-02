Dying Light 2 : Des copies circulent déjà, Techland demande d’attendre le patch day one

Le mois de février démarre fort avec la sortie du très attendu Dying Light 2 cette semaine. Et comme on peut s’y attendre à chaque sortie de jeux événements comme celui-ci, des copies du titres circulent déjà dans la nature, grâce à des revendeurs un peu en avance. Techland en a bien conscience, et a souhaité prévenir les premiers acquéreurs du jeu que l’expérience sera meilleure en attendant la sortie officielle.

That being said, we kindly ask you to wait until Feb 4th as by that time you’ll also get access to all improvements and fixes we’ve implemented within last weeks and will introduce with the day 1 patch. That’s the way to experience Dying Light 2 the way it’s meant to be played.

— Dying Light (@DyingLightGame) February 1, 2022