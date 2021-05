Dying Light 2 sera disponible dès le 7 décembre, tout savoir sur la dernière présentation

Dying Light 2 s’est fait attendre, mais Techland est enfin prêt à reparler de son prochain jeu après nous avoir demandé un peu de patience. Grâce à une présentation qui a eu lieu ce soir, le studio a pu montrer du gameplay pour le titre, un nouveau trailer, et tout plein d’informations, notamment concernant la date de sortie.

Des choix importants

L’émission Dying 2 Know, qui est visiblement la première d’une série, comme certains jeux le font (Cyberpunk 2077 en tête), nous présentait ainsi l’état d’avancement du jeu avec plusieurs informations à la clé, le tout dans une environnement plutôt réussi.

Comme on le savait déjà Dying Light 2 se passera bien des années après le premier épisode, 15 ans après l’apocalypse, et nous placera donc dans la peau d’un nouveau personnage nommé Aiden Caldwell. Il est décrit comme étant un Pilgrim (un pèlerin), qui sera à la recherche de ses proches perdus pour en savoir plus sur lui-même. Pour cela, il arpentera la dernière ville du monde, le dernier bastion des humains encore en vie, Villedor.

Dans sa quête, il sera aidé par les Nightrunners, des vétérans de l’armée qui ont fuit les administrations restantes pour devenir un groupe indépendant, et qui œuvre la nuit pour aider les personnes dans le besoin. On ne sait pas encore si ce groupe sera totalement digne de confiance, ni si Aiden va les rejoindre, mais ce qui est sûr, c’est que notre héros devra effectuer des tas de choix au cours de son aventure.

Ces décisions seront notamment importantes pour les alliés et les ennemis qu’il va se faire en cours de route, et il sera notamment possible de se lier d’amitié aux divers clans du jeu, ce qui promet de changer l’expérience globale. Ces choix sont décrits comme possédant plusieurs niveaux d’impact sur le jeu.

Tout d’abord, les choix de quêtes, qui vont avoir des conséquences sur le déroulement de la mission, puis les décisions plus majeures sur le cours de l’histoire, avec plusieurs fins possibles. Enfin, il a été ici question des choix concernant la ville, car Aiden devra par moment prendre des décisions qui vont impacter la visuel de la cité, voire sa topographie. De quoi assurer une belle rejouabilité.

Une ville au coeur du jeu

D’ailleurs, concernant la ville, qui sera composée de deux régions différentes de plusieurs zones, la présentation s’est attardée sur la vie quotidienne au sein de la cité, où l’on peut voir que le sol est guère fréquenté, et que les gens vivent maintenant sur les toits des immeubles, même pour les plantations. Un changement de vie qui a forcément de l’impact sur l’aspect parkour du jeu, qui est nettement plus développé dans cet épisode. On nous parle ici de 3 000 animations de parkour, soit deux fois plus que dans le premier épisode, rien que ça.

Et si l’exploration sera facilitée le jour, avec les PNJ humains à rencontrer (même si certains seront bien hostiles), c’est bien la nuit qu’il sera possible de gagner gros. Lorsque tous les monstres seront de sortie suite au coucher du soleil, les bâtiment vont peu à peu se vider, laissant alors l’opportunité au joueur de fouiller les bâtisses pour y découvrir des trésors, qui devraient être intriguant, comme on le voit dans la vidéo de gameplay, avec une caisse visiblement remplie d’un sérum à s’injecter.

C’est peut-être ce qui justifie le sous-titre « Stay human » du jeu, même si on nous indique que cela veut aussi dire qu’il faudra se montrer humain envers les survivants, du moins si vous le souhaitez.

Pour combattre les monstres, là aussi le choix sera important avec trois styles de combats bien distincts. Le premier repose sur la force brute et le maniement des armes, tandis qu’un autre utilise les mouvements de parkour pour s’en sortir face aux ennemis. les plus rusés pourront aussi se servir de gadgets et d’outils ramassés pour se débarrasser de la menace.

Enfin, on a également appris que la coopération sera de la partie, avec la présence de 4 joueurs. Mais ce que les gens attendaient le plus de connaître, c’est la date de sortie du titre.

Date de sortie et collector

C’est donc le 7 décembre prochain que Dying Light 2 sera disponible, du moins si tout se passe bien d’ici là. Le titre sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et bien entendu, il aura droit à des améliorations graphiques sur les dernières consoles.

Une édition collector physique a été officialisée dans la foulée, tandis que les précommandes du jeu ont démarré. Cette édition collector comprendra les éléments suivants :

Le jeu

Une boite spéciale

Des stickers UV

Un steelbook

La carte de la ville

Une lampe torche à UV

Une statuette du héro nommée Défenseur de la cité

Du contenu numérique (tenues, OST digitale, fonds d’écran, objets in-game)

Les deux DLC à venir

Vous pouvez précommander cette édition sur le site officiel du jeu. Pour ce qui est des éditions standards du jeu, les précommandes sont disponibles :

Rendez-vous donc le 7 décembre prochain pour découvrir ce Dying Light 2 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.