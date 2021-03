Durée de vie It Takes Two : Combien de temps pour finir le jeu ?

It Takes Two est le nouveau jeu de Josef Fares édité par Electronic Arts via son label EA Originals et développé par le studio suédois Hazelight Studios. Présenté comme un jeu d’aventure et de plateforme en gameplay asymétrique obligatoirement jouable à deux joueurs (mais avec une seule copie du jeu) en local ou en ligne, le titre promet un rythme soutenu pour nous conter les péripéties de May et Cole, un couple sur le point de divorcer. Nous avons terminé le jeu, alors quelle est la durée de vie de It Takes Two ?

Quelle est la durée de vie de It Takes Two ?

Voici selon notre expérience en jeu, le temps nécessaire pour boucler l’aventure de It Takes Two :

Histoire principale : 15 heures en ligne droite.

Histoire principale + tous les mini-jeux : 16-17 heures.

Refaire le jeu en échangeant les rôles : environ 13 heures.

Josef Fares s’était épanché sur la durée de vie prévisionnelle de son jeu et il faut dire qu’il avait raison à juste titre. Notre expérience personnelle a confirmé les 15 heures de jeu annoncées par son créateur pour notre plus grand plaisir. Un titre pas considéré comme très long mais suffisamment dense pour en avoir pour son argent.

Une des composantes rejouables du jeu se situe dans le fait que les deux joueurs peuvent refaire l’Histoire complète en échangeant les rôles. Comme les énigmes et leur solution seront déjà connues, le temps pour arriver au bout sera forcément légèrement réduit qu’au premier essai.

On rappelle que It Takes Two sort le 26 mars 2021 sur PC via Steam et Origin, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez visiter notre guide complet pour tout savoir sur le jeu et son univers.