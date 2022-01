Légendes Pokémon Arceus, combien de temps pour finir le jeu ?

Légende Pokémon Arceus est enfin sorti sur Nintendo Switch, et vous voulez sans doute savoir si vous en aurez pour votre argent. Avec ce nouvel opus proposant énormément de nouvelles choses pour la franchise, vous allez effectivement y passer un certain temps, surtout si le remplissage du Pokédex est votre dada. Voici combien de temps il faut pour finir l’histoire de ce Pokémon, mais aussi pour atteindre le 100%.

Quelle est la durée de vie de Légendes Pokémon Arceus ?

Légendes Pokémon Arceus se joue essentiellement en solo, le point positif est que vous n’aurez pas besoin d’échange pour tout faire (bien que la fonctionnalité soit toujours présente). Le titre propose une aventure assez vaste avec des quêtes principales mais surtout des quêtes annexes à foison et de nombreux secrets à découvrir. Bien entendu, la complétion du Pokédex vous prendra un certain temps puisqu’il faut parfois avoir des niveaux de recherches suffisant pour accomplir certaines requêtes, et plus encore si vous êtes un chasseur de Pokémon Shiny.

Voici la durée de vie de Légendes Pokémon Arceus selon nos estimations :

Histoire principale : 25 à 30 heures environ

: 25 à 30 heures environ Histoire principale + quêtes annexes (dont contenu endgame) : 60 heures et plus

(dont contenu endgame) : 60 heures et plus Compléter le Pokédex avec le niveau de recherche 10 pour chaque Pokémon : 100 heures et plus

: 100 heures et plus Compléter les fiches au maximum : 200 heures et plus

En bref, les fiches de Pokédex vous prendront énormément de temps si vous voulez augmenter vos chances d’avoir des Pokémon Shiny en complétant toutes les tâches. Le niveau 10 de recherche pour chaque Pokémon n’est pas insurmontable mais prend tout de même du temps car certains sont plus rares que d’autres.

A noter, que le challenge est aussi plus élevé pour un titre de la série. Il faudra donc parfois passer par des phases d’EXP, en particulier pour la dernière partie du jeu. Il ne faut pas aussi sous-estimer les quêtes qui vous demanderont de chercher dans les différentes zones comme les flammes ou les Zarbi.

Pour en savoir plus sur Légende Pokémon Arceus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. Vous pouvez également consulter notre Pokédex de Hisui pour tout savoir des Pokémon.