La chasse aux Pokémon Shiny (ou Chromatiques) prend une tout autre dimension dans Légendes Pokémon Arceus. Les amateurs de la discipline vont sans doute apprécier les nouveautés qui donnent à cet opus un terrain de jeu propice à la recherche de Pokémon ultra rares. Voici un guide qui va vous aiguiller et vous dire comment augmenter vos chances de croiser un Pokémon Shiny.

Qu’est-ce qu’un Pokémon Shiny ou Pokémon Chromatique ?

Un Pokémon Shiny (ou Chromatique) est une version extrêmement rare d’un Pokémon. Implantés à partir de la deuxième génération de Pokémon, ces monstres de poche chromatiques sont facilement reconnaissables grâce à leurs couleurs qui diffèrent des originaux. Dans Légendes Pokémon Arceus , vous avez environ 1 chance sur 4096 d’en croiser un par hasard. Heureusement, il existe des techniques pour accroître ces chances.

Comment reconnaitre un Pokémon Shiny dans Légende Pokémon Arceus ?

Légendes Pokémon Arceus nous facilite enfin les choses puisque l’on peut plus aisément reconnaitre un Pokémon Shiny de l’extérieur. Ainsi, en vous baladant dans les zones, il est possible d’en croiser si vous avez de la chance. Le jeu vous donne d’ailleurs un bel exemple avec la quête du Ponyta.

Même si vous ne pouvez pas regarder à 360 degrés en permanence, restez à l’écoute lors de vos aventures car les Pokémon Shiny émettent un son particulier de scintillement lors que vous les croisez. Visuellement, cela se traduit par une courte apparition de petites étoiles. A noter que certains Pokémon ne peuvent pas être Shiny (ou Shiny Lock) mais cela reste encore à définir précisément. Nous mettrons la liste lorsque nous aurons des informations fiables.

Comment augmenter vos chances d’attraper des Pokémon Shiny ?

Même si certains moyens sont plus longs que d’autres, Légendes Pokémon Arceus vous permet d’augmenter vos chances de trouver des Pokémon Shiny grâce à trois éléments.

Le niveau de recherche 10

Vous l’aurez remarqué, certaines quêtes vous demandent parfois d’avoir une fiche Pokédex bien remplie pour les Pokémon. Cela se traduit par un niveau de recherche 10 (indiqué par une icône pokéball dans le menu du Pokédex pour chaque Pokémon). Si vous cherchez un Pokémon Shiny en particulier, commencez par atteindre ce niveau 10 pour augmenter les probabilités de rencontre et ainsi passer à 1/2048.5 au lieu de 1/4096.

Le Shiny Charm

Le Shiny Charm est de retour dans Légendes Pokémon Arceus. Cet outil vous permet d’augmenter drastiquement vos chances de croiser des Pokémon Shiny. Cumulé à l’astuce précédente, on passe ainsi à 1/819.

Comment obtenir le Shiny Charme ?

Pour savoir comment débloquer le Shiny Charm, il va vous falloir justement obtenir le niveau 10 de recherche pour tous les Pokémon du Pokédex. Allez ensuite voir le professeur Lavande qui vous donnera le précieux objet.

Les apparitions massives

Parfois en partant en expédition, vous allez avoir affaire à des apparitions massives. Il s’agit d’un évènement aléatoire qui se déclenche régulièrement. Lorsque vous voyez l’icône d’un Pokémon sur la carte de Hisui, cela veut dire qu’un endroit de cette zone grouille du même Pokémon.

Une fois dans la zone correspondante, l’apparition massive est indiquée sur votre carte. Rendez-vous au point indiqué pour rencontrer des Pokémon identiques qui apparaitront en nombre. Sachant qu’ils continueront de venir si vous les capturez ou si vous les battez en combat. Soyez donc rapide afin d’en faire apparaitre le plus possible avant la fin de l’apparition massive (indiqué via un message en jeu).

La fiche complète

Même si le niveau de recherche 10 est facilement atteignable sans perdre trop de temps, il en est tout autrement pour compléter les fiches à 100%. C’est pourtant l’une des conditions pour encore augmenter vos chances d’attraper des Pokémon Shiny. Il s’agit de l’ultime épreuve pour les chasseurs réellement motivés. Une fois, la fiche complétée, des petites étoiles s’ajoutent à l’icône pokéball évoqué plus haut.

Et voilà pour le guide sur les Shiny. Faites en sorte également d’avoir le maximum d’objets (pokéball, appâts…) afin de ne pas manquer votre coup. Si le Pokémon fuit, c’est la frustration assurée.

Pour plus de guides sur Légendes Pokémon Arceus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. Vous pouvez aussi retrouver notre Pokédex de Hisui pour attraper tous les Pokémon.