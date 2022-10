PS5 : La manette DualSense Edge sortira en janvier, au prix de 239 €

Avec la hausse du prix de la PS5 et l’attente interminable autour d’un PlayStation Showcase, on avait presque oublié que Sony préparait la sortie d’une DualSense « Pro », plus communément appelée DualSense Edge. Cette manette avait été révélée à l’occasion de l’Opening Night Live de la Gamescom, mais on ignorait quand elle sortirait, ni même à quel prix elle serait disponible. On a aujourd’hui un peu plus d’informations, et concernant le prix, il faut s’accrocher.

Quels sont les éléments compris dans la DualSense Edge ?

Le PlayStation Blog nous permet de faire le plein d’informations sur cette DualSense Edge, qui sera munie de nombreuses options de personnalisation avec la possibilité de réaffecter certaines touches ainsi que les joysticks.

Lorsque vous achetez une DualSense Edge, vous retrouverez les éléments suivants inclus dans le packaging :

Manette sans fil DualSense Edge

Câble USB tressé

2 capuchons standard

2 capuchons arrondis haut

2 capuchons arrondis bas

2 touches arrière semi-arrondies

2 palettes arrière

Logement du connecteur

Mallette de transport

Quand sortira la DualSense Edge ?

En plus de ces informations, on sait enfin quand sortira cette nouvelle manette. On apprend ainsi que la DualSense Edge sera disponible dès le 26 janvier 2023. Vous pourrez la précommander dès le 25 octobre prochain.

Encore faut-il ne pas être rebuté par le prix. Si vous souhaitez vous procurer la DualSense Edge, vous devrez débourser la somme de 239.99 €. L’inflation, tout ça… On connait l’histoire. Une sacrée somme (on peut presque s’acheter d’autres consoles à ce prix), surtout en comparaison de la manette Xbox Elite Series, pour rester dans le domaine des mannettes « Pro ».

Reste à voir si les performances de cette DualSense Edge méritent ce prix ou non. Réponse en janvier prochain.