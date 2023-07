DreamWorks All-Star Kart Racing est annoncé et marque le retour de Shrek dans le jeu vidéo

Shrek is love, Shrek is Kart

L’éditeur GameMill Entertainment et le développeur Bamtang Games (responsables de la série Nickelodeon Kart Racers) annoncent DreamWorks All-Star Kart Racing, un énième Mario Kart-like qui transformera les personnages iconiques du studio d’animation DreamWorks en pilote de course.

On retrouvera ainsi les licences bien connues telles que Shrek, Trolls, Kung Fu Panda, Baby Boss, Madagascar, How to Train Your Dragon, Le Chat Botté et les Bad Guys. Vingt personnages ont été annoncés pour le moment. Pour l’anecdote, sachez que Shrek n’était pas apparu dans un jeu vidéo depuis bientôt 12 ans. Chaque personnage bénéficiera d’un kart unique et nous pourront parcourir des circuits issus des lieux déjà vus dans les films dont le royaume Fort Fort lointain de Shrek ou encore le Royaume des esprits de Kung Fu Panda.

Les personnages des films Trolls animeront chaque course et il sera possible de collecter des Trolls pour bénéficier de différents bonus. Il ne s’agit pas du premier coup d’essai du studio dans le domaine puisque nous avions déjà eu droit aux jeux DreamWorks Super Star Kartz d’Activision dans les années 2010.

DreamWorks All-Star Kart Racing est attendu pour cette année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC via Steam.