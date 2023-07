Dreams : 10 créations à faire absolument pour découvrir le jeu

Dreams possède désormais de très nombreuses créations communautaires : C’est donc pour cela que l’on a demandé à notre ami Yangus de nous faire une liste susceptible d’être une bonne porte d’entrée pour celles et ceux assez motivés pour se plonger dans ce riche univers. Notez qu’on se limitera ici aux expériences complètes bien qu’il existe de nombreuses démos plutôt impressionnantes, on pense notamment à Sword of Akaana. Il n’y aura également que des jeux vidéo même si on ne peut que vous conseiller les autres médias tout aussi réussis présents sur Dreams comme les courts-métrages avec Noguchi’s Bell pour n’en citer qu’un ou des créations encore plus originales comme un musée interactif avec The Idylium. C’est parti pour 10 jeux parmi les plus uniques et variés que vous pourrez trouver sur la plateforme en espérant qu’elles plaisent au plus grand nombre. Notez que l’on a préféré se concentrer sur des projets originaux plutôt que de parler de fangames même s’ils sont très nombreux avec Mario ou Sonic, parfois amusants si vous aimez la licence mais à la qualité plus souvent limitée.

Nos 10 recommandations pour bien se lancer sur Dreams

Le Rêve d’Art

Créateur : Media Molecule

Media Molecule Genre : Tout

Tout Durée de vie : 3h

On commence par un classique, si vous avez lancé le jeu, vous êtes forcément tombés dessus sur la page d’accueil. En effet, il s’agit d’une création de Media Molecule directement, créée pour être la première découverte du jeu. Le Rêve d’Art est rempli de gameplays différents censés présenter les possibilités du moteur, il en reste néanmoins un voyage touchant qu’on est forcé de recommander tant il est parfait pour débuter Dreams.

Mecko in the Village of the Fish Folk

Créateur : Jimmy_Cultist

Jimmy_Cultist Genre : Aventure / Horreur

Aventure / Horreur Durée de vie : 8h

Création plus récente, Mecko in the Village of the Fish Folk est un collectathon dans un décor original inspiré des romans de Lovecraft avec une patte beaucoup plus cartoon. Le pitch est simple, vous jouez Mecko un enfant qui se retrouve capturé par des hommes poissons mais heureusement, il possède un chapeau qui lui permet de contrôler un par un tous les habitants de ce village pour se sortir de là. C’est ce chapeau qui rend le gameplay intéressant car chaque poisson hypnotisable possède son propre moveset. C’est en tout une vingtaine de gameplays différents qui s’enchaînent à travers les nombreuses zones dans ce jeu à la durée de vie plus que sympathique.

Disdain : Depravity of the Night

Créateur : Black Veil Games

Black Veil Games Genre : Action / Plateforme

Action / Plateforme Durée de vie : 2h

Disdain : Depravity of the Night est sorti lors d’un des nombreux événements communautaires qui cette fois avait comme thème Halloween. Le nom doit peut-être vous évoquer quelque chose et à raison, même si le jeu en lui-même n’est pas un hommage au célèbre Metroidvania mais plutôt aux Castlevania plus classiques où l’on va uniquement tout droit (et parfois on monte des escaliers). Néanmoins, une création très plaisante à parcourir du début à la fin. Solide à la fois au niveau des décors parcourus et du gameplay.

Epsilum

Créateur : Jaavaa

Jaavaa Genre : FPS

FPS Durée de vie : 3h

On arrive sur le genre de prédilection de Dreams, le FPS. Un des genres qui permet de passer outre la plus grande difficulté qu’ont les créateurs et créatrices, l’animation du personnage jouable. Epsilum se déroule sur une planète extraterrestre fraîchement colonisée par l’Homme mais ne vous y trompez pas, nos ennemis ne seront pas aliens mais bel et bien humains. Les grandes forces de ce jeu sont le scénario, très prenant, et surtout les visuels, c’est l’un de ces jeux sur Dreams où il n’est pas rare de s’arrêter pour admirer la vue voire même prendre quelques screenshots.

Yggdrahell

Créateur : simora2873

simora2873 Genre : Casse-tête

Casse-tête Durée de vie : 10h

Yggdrahell est un jeu de casse-tête un peu méconnu qui nous vient de la communauté japonaise de Dreams. Très clairement inspiré du gameplay de Catherine, il apporte une approche totalement différente et de nouvelles mécaniques. Ici pas question de rapidité, les niveaux sont de courts puzzles avec un nombre de déplacements limités. Il va falloir se creuser la tête pour venir à bout des 128 niveaux proposés.

Rid – Memories of the Elder

Créateur : LordBruce et Camian

LordBruce et Camian Genre : Aventure

Aventure Durée de vie : 20h

Voici notre petit préféré, si on vous demande de citer un immense open-world ambitieux de plusieurs dizaines d’heures développé par uniquement une ou deux personnes, il y a de fortes chances qu’aucun nom ne vous vienne a l’esprit. Et pourtant ce jeu existe sur Dreams. Rid – Memories of the Elder développé par deux frères, se déroule dans un archipel rempli d’îles plus ou moins grandes mais toujours intéressantes.

Il propose des mécaniques variées d’énigmes ou de plateformes, avec parfois même un peu de combat. Le sentiment de solitude, dans le bon sens du terme, que dégage le titre lui donne par ailleurs un petit côté Breath of the Wild. En bref, à part si vous êtes totalement réfractaire à ce type de jeu, il serait criminel de passer à côté.

Trip’s Voyage

Créateur : Eupholace

Eupholace Genre : Plateformer 3D

Plateformer 3D Durée de vie : 5h

Un des rares jeux qui a fait des émules en dehors de la sphère Dreams, Trip’s Voyage est un platformer 3D inspiré des plus grands noms qui a quand même su apporter sa patte. Le jeu est un petit exploit tant chaque monde est maîtrisé. La sortie de platformer 3D moderne étant plus que limitée ces derniers temps, Trip’s Voyage est une vraie bouffée d’air frais pour tout les fans du genre bien qu’on en voudrait encore plus.

Le jeu n’a d’ailleurs pas impressionné que les joueurs puisque après avoir sorti ce jeu, son développeur Eupholace a été recruté par Moon Studios, le studio derrière Ori.

Ascent Remastered

Créateur : payoffwizard

payoffwizard Genre : Action / Aventure

Action / Aventure Durée de vie : 1h

Mise à jour d’un des premiers jeux sortis sur Dreams avec des années d’expérience supplémentaire, Ascent Remastered est un jeu d’action/puzzle certes un peu trop court mais avec une ambiance très réussie. Les énigmes sont bien dosées et la direction artistique est sublime. Ce jeu est là pour nous prouver qu’il y a des personnes talentueuses présentes sur Dreams et ce depuis le début.

Claustrofactory

Créateur : Aecert

Aecert Genre : Construction / Gestion

Construction / Gestion Durée de vie : 2h

Claustrofactory est un jeu de gestion d’usine assez unique. Le but est de construire puis d’amener un certain nombre d’objets dans des usines de tailles et d’aménagements différents, notre rôle dans tout ça est de placer les machines et les divers tapis roulants pour que tout se déroule sans accroc et de la façon la plus rapide possible. Claustrofactory va pousser à l’excès votre côté capitaliste de rendement maximum, il est difficile de quitter le jeu avant d’avoir une usine parfaite qui bat des records d’optimisation. Ce sentiment de satisfaction en voyant tout se déplacer devant vos yeux est garanti !

LOCK

Créateur : Pixel_Gorilla

Pixel_Gorilla Genre : Casse-tête

Casse-tête Durée de vie : 7h

Terminons avec un projet qui aurait pu beaucoup plus faire parler de lui s’il était disponible autrement, tant il est facile de se persuader qu’il aurait rencontré un grand succès avec une sortie classique. Primé comme la meilleure création Dreams de 2020, LOCK apporte un concept simple mais efficace dans le domaine du jeu de réflexion. Tout le jeu se passe dans une maison où la plupart des salles contiennent une serrure qui ne s’ouvre qu’en entrant un mot de passe de 4 lettres et les moyens d’obtenir ces mots de passe sont spécifiques à chaque salle. Impossible d’en dire beaucoup plus à son sujet à part « Jouez-y ! », il est d’aussi bonne qualité que les meilleurs du genre comme par exemple The Witness.

Voilà pour cette liste de jeux Dreams loin d’être exhaustive. Si on peut se permettre un dernier conseil, n’hésitez pas à regarder du côté des nominés aux Impy Awards. Il s’agit d’une cérémonie annuelle organisée par les développeurs pour récompenser les meilleures créations dans différentes catégories donc forcément, c’est l’une des pistes les plus simples pour trouver des tas de jeux intéressants. Mais surtout explorez de votre côté pour dégoter la perle rare et, sait-on jamais, trouver l’inspiration pour faire vous-même vos propres créations !