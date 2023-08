PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus d’août 2023

Après Alan Wake et un Call of Duty en juillet, Sony réserve une nouvelle fournée de jeux PlayStation Plus pour août 2023. Dans le line-up, on y retrouve une exclusivité PlayStation assez forte, qui promet de nombreuses heures de jeu, mais aussi un peu de golf et comme toujours, une bonne trouvaille indépendante. Les jeux sont disponibles dès maintenant mais si vous hésitez encore à savoir quels jeux télécharger, on vous les présente en vidéo.

Quels sont les jeux PlayStation Plus d’août 2023 ?

Voici les jeux qui seront disponibles en août dans le cadre du PlayStation Plus Essentials :

A quelle date seront-ils disponibles ? Eh bien sachez que comme d’habitude, ils arriveront le premier mardi, c’est-à-dire le mardi 1er août 2023 dans la journée. Vous pourrez les récupérer dans l’onglet habituel PS Plus.

Dreams

Dreams est un jeu sandbox, né de l’imagination des développeurs de Little Big Planet et Tearaway. Le studio Media Molecule propose cette fois-ci de pouvoir créer vos propres rêves. C’est-à-dire qu’il est absolument possible de créer n’importe quoi à travers un éditeur de niveaux qui propose de nombreux outils de création. Il est possible de créer et personnaliser ses propres petits mondes et proposer des jeux d’aventure, de tir, de plateforme ou même des courts-métrages, que vous pouvez ensuite partager à la communauté. Pour les moins créatifs et créatives, il est aussi tout simplement possible de jouer et de découvrir les niveaux des autres créateurs.

PGA Tour 2K23

PGA Tour 2K23 est une simulation de golf développée par HB Studios et éditée par 2K Games. A travers plusieurs modes de jeu comme MyCareer PGA Tour et Topgolf, les joueurs et les joueuses du monde entier sont invité(e)s à devenir le prochain ou la prochaine n°1 de la discipline sportive tout en profitant d’un contenu sous licences officielles dense incluant notamment les parcours d’East Lake Golf Club, de St. George’s Golf and Country Club, de TPC Scottsdale, et de TPC Sawgrass.

Death’s Door

Death’s Door est un jeu d’action et d’aventure en vue de dessus isométrique développé par Acid Nerve et édité par Devolver Digital. Jeune corbeau moissonneur d’âmes que vous êtes, vous pointez à votre travail tous les matins dans un quotidien monotone et ennuyeux. Tout ceci sera cependant chamboulé quand l’une des âmes placées sous votre responsabilité se verra dérober. Death’s Door met en scène l’aventure de ce piaf qui partira dans un royaume où la mort a perdu toute emprise et où il devra révéler les secrets du fonctionnement de ce monde. Dans son périple, le personnage devra abattre différentes proies qui ont cependant acquis une puissance démesurée en vue de leurs longévités.