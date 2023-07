PlayStation Plus : Voici les jeux d’août 2023 pour l’abonnement Essential

Quels jeux PS Plus en août 2023 ?

En juillet, on a pu mettre la main sur un Call of Duty ou encore Alan Wake Remastered, parfait pour attendre sa suite. Depuis quelques mois, Sony semble proposait trois titres assez différents, avec du solo, du multijoueur et de l’indépendant. Est-ce que le schéma se répète ? Voici la liste des jeux offerts en août pour le PlayStation Plus Essential :

Que pensez-vous de cette sélection ? Pour ce qui est des jeux du PlayStation Extra et Premium, il faudra attendre encore quelques jours, en milieu de mois prochain. Même si l’on sait que Sea of Stars sera déjà l’une des vedettes à venir à son lancement.

Quand seront dispos les prochains jeux PS Plus ?

Vous en avez l’habitude, il faut attendre un peu avant de pouvoir récupérer l’intégralité de ces titres : les jeux à venir pour le mois prochain seront disponibles le mardi 1er août 2023 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console ou sur leur page dédiée. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.