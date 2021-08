Noguchi’s Bell : La série animée développée sous Dreams lance son Kickstarter et son premier trailer

Le future Games Show a annoncé Noguchi’s Bell, une série animée. Développée sous l’excellent outil vidéoludique qu’est Dreams, Noguchi’s Bell se montre dans un premier trailer, en sus de lancer un Kickstarter.

Une série sous Dreams, et un Kickstarter pour réaliser ce rêve

Alors que son épisode 1 est déjà disponible sur Dreams et visionnable en fin d’article, Noguchi’s Bell, créé par le studio Cyber Sheep Film, va avoir carrément droit à une série animée exclusivement sur Dreams, l’outil de création de Media Molecule. Effectivement, en sus de dévoiler un gros trailer, cette série s’offre également un Kickstarter.

Comme vous pourrez le constater, Cyber Sheep Film demande 27.631 € de base, mais au moins un peu plus 30.000 € à chaque palier, correspondant à un épisode. On espère grandement que la mayonnaise prendra et que l’engouement sera total. Concernant l’histoire de Noguchi’s Bell, nous suivrons les péripéties de Noguchi, un samouraï doté d’une cloche mystérieuse offerte par son père. La série se déroule dans un futur dystopique peuplée d’anciens guerriers, de robots avancés voire de créatures du folklore japonais, et où un seigneur sème la terreur.

Chose intéressante à noter, la série est composée de personnes de différentes nationalités, ce qui peut donner un mélange relativement sympathique sur cette série animée. A noter que Noguchi’s Bell s’inspire principalement de Samurai Jack, Avatar: Le dernier Maitre de l’air voire de films culte comme Seven Samurai et Kill Bill.

Incontestablement, on a hâte de voir le résultat si le kickstarter atteint son objectif rapidement, surtout que Noguchi’s Bell promet selon le studio Cyber Sheep Film de repousser les limites du moteur graphique de Dreams.