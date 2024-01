Dragon’s Dogma 2 : Le réalisateur explique pourquoi il n’aime pas la fonctionnalité de déplacement rapide dans les mondes ouverts

Rendre le voyage plus amusant

Dans une interview accordée à IGN, le réalisateur s’est exprimé sur cette fonctionnalité désormais courante dans la plupart des jeux en monde ouvert. Selon lui, si un jeu se repose trop sur elle, c’est qu’il n’a pas réussi à rendre le voyage assez gratifiant et il espère que les joueurs et joueuses de Dragon’s Dogma 2 préféreront opter pour de l’exploration « à l’ancienne » :

« Je demande juste d’essayer. Voyager est ennuyeux ? Ce n’est pas vrai. Ce n’est un problème que lorsque votre jeu est ennuyeux. Tout ce que vous avez à faire est de rendre le voyage amusant. C’est pourquoi vous placez les choses au bon endroit pour que les joueurs puissent les découvrir, ou vous mettez en place des points d’apparition d’ennemis différents, qui créent des expériences différentes à chaque fois, ou vous forcez les joueurs à foncer à l’aveuglette là où ils ne savent pas si c’est sûr ou non. »

La vraie aventure en somme, même si Capcom ne veut pas non plus priver les joueurs de ce confort, avec par exemple des caravanes qui pourront nous transporter à d’autres coins de la map, et qui pourront aussi être attaquées en cours de route. Il ne reste plus qu’à espérer que Dragon’s Dogma 2 soit bien l’un de ces jeux qui nous donnent envie de nous perdre dans ce monde plutôt que de tout explorer à la va-vite.

Dragon’s Dogma 2 sera disponible dès le 22 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.