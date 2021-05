Dragon Quest XII: The Flames of Fate officialisé, un épisode plus sombre

Dragon Quest XII: The Flames of Fate est venu clore le stream anniversaire de la saga, un honneur logique pour le prochain épisode de la série principale. Et il pourrait bien marquer l’évolution tant attendue des codes très classiques de Dragon Quest.

Selon Yuji Horii, Dragon Quest XII: The Flames of Fate porte ce titre à cause des choix que les joueuses et les joueurs seront forcés de faire. Dans le trailer, la voix-off s’interroge d’ailleurs sur le sens de la vie. Le créateur de la saga explique que les décisions prises auront un réel impact sur l’intrigue de cet épisode qu’il présente comme un Dragon Quest « pour les adultes ».

L’ambiance évolue pour coller avec cela et on nous promet un univers et des thèmes beaucoup plus matures. Et on suppose que le style visuel sera lui-aussi nettement moins enfantin si l’on se fie à celui de ce teaser. Le système de combats devrait également déboussoler les habitués. Yuji Horii a déclaré un cryptique « Il n’y aura plus un système de commandes mais les commandes ne disparaîtront pas ».

Pour l’instant, pas de fenêtre de sortie ou de plateformes annoncées, mais comme pour le remake de Dragon Quest III ou Dragon Quest Treasures, Square-Enix s’engage déjà pour une sortie mondiale simultanée.