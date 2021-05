Unreal Engine 5 : Une démo des nouveautés du moteur et un accès anticipé gratuit

Epic Games nous avait promis une nouvelle présentation de l’Unreal Engine 5 dès aujourd’hui, afin de nous montrer les merveilles technologiques que le moteur semble atteindre. On a donc eu droit à une démonstration des nouveautés du moteur, avec quelques explications pour les développeurs qui seraient intéressés par ces nouvelles technologies.

Une présentation des outils

Cette vidéo s’adresse donc plutôt aux professionnels qu’au grand public, contrairement à la toute première présentation du moteur, mais il est tout de même intéressant de voir ce que sera capable d’afficher l’Unreal Engine 5. On remarque notamment que certains extraits présentés tournent sur PS5 et et Xbox Series X, et que le niveau de détails des environnements est assez impressionnant.

Divers outils sont présentés pour les développeurs, avec notamment une bibliothèque d’assets bien fournie qui devrait faire gagner beaucoup de temps aux studios. On nous présente également l’intégration de deux maps différentes, mais aussi le fait que le moteur génère les éléments du décor devant la caméra en économisant les performances via la disparition progressive des éléments en arrière-plan.

La démo Valley Of The Ancient est également rendue publique sur le site officiel afin que tous les développeurs puissent voir en détails comment elle a été construite. En plus de cela, une build du moteur sera disponible gratuitement en accès anticipé via le launcher d’Epic Games dès aujourd’hui.