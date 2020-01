Dragon Ball Z: Kakarot détaille son patch day one

Attendu par bon nombre de fans de la licence, Dragon Ball Z: Kakarot arrive enfin aujourd’hui sur nos consoles et PC. Et comme il est désormais coutume de le faire, l’éditeur du jeu nous révèle le contenu du patch day one, disponible lui aussi dès maintenant.

Deux patchs en un

La premier patch 1.01 se contentera d’ajouter les bonus qui étaient exclusifs à la version day one du jeu, mais c’est surtout le 1.02 qui va nous intéresser. Voici les changements qui ont été apportés au titre :

Temps de chargement améliorés.

Il est désormais possible d’effectuer un voyage rapide entre la Tour Karin et Capsule Corporation via la map du jeu.

11 quêtes annexes ont été ajoutées.

Le coût d’entrée pour le mode avancé des Time Attack passe de 3 000 à 1 500 Zeni.

D’autres ajustements mineurs.

Dragon Ball Z: Kakarot est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test, et si vous êtes déjà convaincu, voici où trouver le jeu au meilleur prix.