Dragon Ball Xenoverse 2 présente encore des personnages en DLC avec C-18 et Videl version Dragon Ball Super

Pour ce premier DLC de l’arc « Future Saga », l’accent sera donc mis sur Dragon Ball Super avec l’arrivée de deux versions pour des personnages bien connus. C-18 version Super va donc rejoindre le casting, auréolée de son fameux survêtement rose, tout comme Videl qui affiche elle aussi un look différent de celui que l’on connait dans Dragon Ball Z. On découvre le gameplay de ces deux nouveaux personnages, ou plutôt de leurs nouvelles versions dans de courtes vidéos qui permettent d’admirer leurs attaques spéciales.

Android 18 (DB Super) will be available in the first chapter of the FUTURE SAGA DLC!

With her "Steel Mirage" special skill, dash towards the opponent and attack from behind with a Destructo-Disc… Catch them by surprise! #DBXV2 pic.twitter.com/zTit1QzDIH

